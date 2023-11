Crește TVA pentru alimentele cu concentrație mare de zahăr

Ex: Prețul bomboanelor de la 25 la 27,3 lei

Crește TVA pentru băuturile nealcoolice cu zahăr adăugat – între 40 şi 60 de lei/hl

Ex: o doză de băutură carbogazoasă, de la 4 lei la 4,4 lei

Scumpiri la restaurant

Ex: Platou produse tradiționale, de la 80 la 83 de lei

Ex: Prăjitură, de la 20 la 22 de lei.

Ex: Băuturi – bere fără alcool, de la 15 lei 16.5 lei

Vicii mai scumpe

Tutun: acciză 13,46 lei/ pachet – pachet ţigări + 1 – 1,5 lei

Alcool: 4,62 lei pe hl – sticlă bere + 1 – 1, 5 lei