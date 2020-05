Cel mai vechi lider de confederație sindicală, Bogdan Hossu – CNS Cartel Alfa – a transmis o scrisoare deschisă premierului Ludovic Orban, precum și miniştrilor Florin Cîţu şi Violeta Alexandru.

Hossu reacționează după afirmațiile reprezentanților guvernului din spaţiul public despre amânarea creşterii cu 40% a pensiilor de la 1 septembrie – obligație prevăzută în lege. De asemenea, celebrul lider sindical solicită ”o amplă consultare pe această temă şi îndreptarea unor inechităţi” – acuzând guvernul chiar de lipsa dialogului și consultării!

„Constatăm că fără un dialog transparent sau vreo justificare față de partenerii sociali, partidul de guvernare a lansat în mass media o campanie prin care se încearcă ne-aplicarea Legii Pensiilor, lege votată în Parlament și promulgată de Președintele Iohannis, într-un consens politic transpartinic și fără să fie atacată ulterior la CCR”, scrie Hossu.

De asemenea, Hossu îi acuză pe Președinte și pe reprezentanții guvernului de ipocrizie, pentru că ”în luările de cuvânt, subliniază faptul că această criză nu trebuie pusă numai pe umerii pensionarilor și a categoriilor cele mai vulnerabile ale societății” și s-au angajat că ”rezolvă inechitățile din sistemul de pensii”, Guvernul se pregătește pentru cu totul altceva.

”Modificarea cadrului legislativ existent în vederea neaplicării creșterilor prevăzute la valoarea punctului de pensie din cadrul legii pensiilor și lovirea pensionarilor, cea mai mare parte dintre acestora având pensii mizere, la limita subzistenței (pensia medie în România fiind de 1.292 lei)” – asta ar fi intenția reală a autorităților, acuză Hossu.

De asemenea, Hossu amintește că ”guvernul liberal a plafonat creșterea pensiei minime, condamnând la sărăcie cele mai sărace categorii de pensionari, timp în care s-a prefăcut că desființează pensiile speciale, într-un joc politic cinic, pe seama cetățenilor”.

”Legea inițială prevedea că orice persoană care are un venit de minim trei salarii minime pe an era obligată să contribuie la sistemul public de pensii – această regulă nu se mai aplică în prezent”, spune Hossu, care arată că ”întregi categorii de persoane (avocați, notari, lucrători independenți etc), aproximativ un milion de cetățeni, unii dintre aceștia obținând venituri mult mai mari, nu plătesc contribuții în sistemul public de pensii”.

Cartel Alfa cere echitate în sistemul de pensii public, trebuie ”eliminate din sistemul public diversele mecanisme de pensii pentru diverse grupuri, ne-acordate pe bază de contributivitate, care reprezintă în realitate pensii ocupaționale”.

Soluția este direcționarea lor către piloanele III și IV de pensii, ”respectiv pensiile ocupaționale și pensiile facultative” pentru ca la pilonul I si II, ”care este public și universal, trebuie să contribuie toată lumea și să beneficieze toată lumea după aceeași regulă”.

