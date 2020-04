Stimate domnule ministru Nelu Tătaru,

În plină criză de sanatate publică, ați numit la conducerea Spitalului Județean ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare o persoană care nu are nimic în comun cu actul medical, care nu cunoaște acest spital și care nu are competența și experiența de a gestiona această situație de criză.

În propunerea pe care v-am înaintat-o în cursul zilei de joi, 9 aprilie 2020, am considerat că ar fi oportun să asigurăm continuitea și să dispuneți numirea dr. Vasile-Ioan Pop în funcția de manager-interimar al Spitalului Județean din Baia Mare.

Dr. Vasile-Ioan Pop este director-medical al unității sanitare din anul 2013, a condus spitalul de fiecare dată când managerul în funcție a lipsit (chiar și în cei aproape doi ani de zile în care ec. Sorina Pintea a ocupat funcția de ministru al Sănătății), iar în ultima lună și jumătate, dr. Vasile-Ioan Pop a gestionat cu mult profesionalism atât partea medicală, cât și partea de management a Spitalului Județean din Baia Mare.

Prin contrast, numirea liberalului Alexandru Oros în funcția de nou manager al Spitalului Județean Baia Mare, nu se poate explica decât prin jocurile de putere ale unor oameni iresponsabili.

Domnul Oros nu are legătură cu activitatea medicală, nu a activat în domeniu din anul 2016, când și-a finalizat în condiții controversate mandatul de manager al Spitalului Municipal Sighetu Marmației. Controalele efectuate de Ministerul Sănătății în anul 2014, în unitatea pe care Alexandru Oros o conducea de un an de zile, au scos la iveală deficiențe majore de administrare, spitalul din Sighet riscând, la acel moment, să fie retrogradat la un spital de nivelul V. Doi ani mai târziu, în mai 2016, controlul realizat de DSP Maramureș s-a soldat cu amenzi în sumă de 10.000 de lei pentru Spitalul Municipal Sighet, motivația pe scurt fiind aceea că unitatea medicală nu a utilizat deloc biocide și că deșeurile medicale periculoase au fost depozitate în condiții improprii, amendă care nu a fost contestată.

Spre deosebire, sub conducerea medicală a dr. Vasile-Ioan Pop, Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a ajuns, în anul 2015, în topul spitalelor publice din țară în ceea ce privește condițiile de cazare oferite pacienților, în urma acreditării CONAS. Baia Mare nu a devenit o a doua ”Suceava”, tocmai datorită unor măsuri preventive și a organizării extrem de eficiente.

Nu este momentul pentru jocuri politice, cred în competența dovedită a profesioniștilor!

Până în acest moment în calitate de președinte al Consiliului Județean Maramureș am susținut cu toate forțele Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și am luat mereu măsuri de protejare a cetățenilor, chiar înainte ca acestea să fie impuse la nivel național.

Am susținut Ministerul Sănătății și efortul național de testare a populației prin finanțarea în județul Maramureș a trei laboratoare de biologie moleculară și testare Covid-19, în condițiile în care Ministerul Sănătății a trimis doar 50 de măști FFP2 către spitalul care are, astăzi, 2000 de angajați.

Vă cer să vă reconsiderați poziția privind numirea lui Alexandru Oros în funcția de manager-interimar al celui mai important spital din Maramureș, care deservește pacienți din toată regiunea de Nord-Vest și să luați act de solicitarea Consiliului Județean Maramureș, ca Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare să fie condus, în continuare, de dr. Vasile-Ioan Pop. Înainte de a vă acuza de rea-intenție, prefer să cred că sunteți doar greșit informat de colegii din jurul dumneavoastră.

Vă rugăm să lăsați județul Maramureș și Spitalul Județean din Baia Mare să se managerieze la nivel local, așa cum a făcut-o și până în prezent.

Vă asigur, în continuare, de întreaga mea deschidere și disponibilitate.

Gabriel-Valer Zetea,

Președintele Consiliului Județean Maramureș