Imagini incredibile ne-au sosit din municipiul Sighetu Marmației. Acolo, la doar doi pași de Punctul de Trecere al Frontierei dintre România și Ucraina un bărbat nu s-a mai putut abține și și-a dat pantaloni jos pentru a-și satisface nevoile. Și nu oricum, ci în văzul tuturor lângă poarta unei gospodării.

Un tânăr în vârstă de 24 de ani care era pe trotuarul opus l-a văzut și a început să îl filmeze. Omul cu pantalonii în vine a început imediat să îi adreseze injurii și cuvinte obscente. Nu s-a mulțumit cu atât. A pus mâna pe pietre pe care le-a aruncat spre tânăr. Ba chiar l-a alergat câțiva zeci de metri.

Norocul tânărului a fost un echipaj al Poliției Sighetu Marmației aflat în patrulare. Polițiștii au oprit și au aflat întreaga poveste. Bărbatul în vârstă de 47 de ani a fost sancționat contravențional pentru adresare de injurii conform Legii 61/1991 republicată cu suma de 1.000 de lei.

Ce spune tânărul

”Mergeam pe troatuar pe strada de la vama, acolo unde parcheaza toată lumea masinile chiar daca e interzis. La un moment dat am observat un om care isi facea nevoile ziua in amiaza mare pe trotuar sprijinindu-se de gardul unei case. Am scos telefonul si am filmat fara a intentiona vreodata sa il postez undeva. M-a gandeam ca poate se opreste si că realizeza ce face, dar ce a urma m-a lasat cu gura cascata.

Omul si-a ridicat pantaloni si a inceput sa vina catre noi nervos foc adresand jigniri si amenintari. Eu și un amic de-al meu ne-am continuat drumul fara sa îl bagam in seama. Dupa cateva minuta in care am si uitat de el cand am ajuns la bariera a aparut silentios si a sarit in fata noastra pe trotuar dintr-o duba. A fost ca in filme. S-a dat jos din masina turbat. Eu am fugit dar acesta m-a urmarit, neputand sa tina pasul pentru ca era plinuț. Văzând asta a luat o piatra si a incercat sa ma loveasca. Nu a avut curaj pentru că eram în preajma unor mașini parcate. Exact in acel moment a aparut o masina de politie care a oprit și a actionat imediat!