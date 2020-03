Joi, 26 martie 2020, in jurul orei 15.00, o autospeciala SMURD care transporta persoane spre locurile de carantina din zona Sighet-Borsa a oprit in localitatea Surdesti deoarece o persoana din autovehicul s-a simtit rau.

Persoana care s-a simtit rau a iesit din masina impreuna cu alti cinci oameni plus personalul medical. Unele dintre persoanele din autospeciala au devenit recalcitrante, motiv pentru care echipajul SMURD a solicitat sprijinul Politiei Sisesti. In tot acest timp un locuitor al satului Surdesti, avand un comportament iresponsabil, a intrat in contact cu oamenii din autospeciala iar la venirea organelor de politie nu a putut prezenta declaratia pe proprie raspundere cu privire la motivul deplasarii sale in acea zona.



In urma anchetei desfasurate de catre Primaria Comunei Sisesti si Postul de Politie Sisesti s-a constata ca aceasta persoana a intrat in contact cu alte doua familii din satul Surdesti, astfel ca toate cele trei familii au fost plasate in izolare la domiciliu.

Ca urmare a acestor fapte s-a luat masura amendarii drastice a acestei persoane de catre Postul de Politie Sisesti.

„Dupa ce am fost informat de aceste evenimente am luat masuri de dezinfectare a zonei apeland la serviciile unei firme specializate care a folosit o substanta pe baza de biocid.

De asemenea am solicitat urmatoarelor institutii: DSP , ISU si CJSU Maramures ,daca vor mai exista astfel de situatii, sa se ia masuri de dezinfectare a zonei sau sa anunte primaria cu privire la existenta unor transporturi speciale care tranziteaza comuna Sisesti pentru a lua masuri in cazul unor incidente.

Ma adresez dumneavostra si va rog ca, pe viitor, daca se mai intampla astfel de situatii sa anuntati imediat autoritatile si sa evitati zona.

Va solicit ca orice deplasare sa se faca numai in cazurile permise de ordonantele militare si va aduc la cunostinta ca persoanele care nu pot prezenta in momentul deplasarii declaratia pe proprie raspundere sau adeverinta eliberata de angajator , dupa modelele transmise de autoritati, vor fi aspru sanctionate”, spune Mircea Tentiș, primarul localității.