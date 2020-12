Scene incredibile, marţi seara în ultima etapă a fazei grupelor Champions League. Arbitrii români Sebastian Colţescu şi Ovidiu Haţegan au avut un dialog rasist despre un jucător de culoare, care a fost auzit de cel în cauză. În semn de protest echipele au părăsit terenul.

Incidentul, care probabil va însemna sfârşitul carierei internaţionale pentru arbitrii români Sebastian Colţescu şi Ovidiu Haţegan, a avut loc în timpul partidei PSG – Istanbul Basaksehir, din etapa a şasea a grupelor Champions League.

Partida dintre campioana Franţei şi campioana Turciei era arbitrat de Ovidiu Haţegan.

În minutul 18, acesta i-a arătat cartonaşul roşu unui membru al stafului echipei din Istanbul, care ar fi avut un comportament nesportiv pe banca de rezerve. Este vorba de Pierre Webo, fost internaţional camerunez.

În acel moment, arbitrul de rezervă, Sebastian Colţescu a avut un dialog cu tentă rasistă cu centralul Haţegan.

Mai exact, Colţescu a folosit expresia „Ăla negru!”, atunci când s-a referit la persoana căreia Haţegan trebuia să-i dea cartonaş roşu, adică la Pierre Webo.

Dialogul a fost auzit de jucătorii din teren, dar şi de cei de pe banca de rezerve. Toată lumea i-a înconjurat pe arbitrii români, acuzându-i de rasism.

Cel mai vehement a fost jucătorul Demba Ba care s-a luat la ceartă cu Colţescu.

Demba Ba a repetat de nenumărate ori „Why do you say negro?” – „De ce ai spus negru?”. În semn de protest, jucătorii celor două echipe au părăsit terenul de joc. Meciul a fost suspendat.

Partida dintre PSG și Bașakșehir se va relua astăzi, din minutul 14, cu o altă brigadă de arbitraj, după ce partida s-a întrerupt, marți, ambele echipe părăsind terenul, în semn de protest față de arbitrul român Sebastian Colțescu.

Partida va începe de la ora 19.55, anunță UEFA pe secțiunea de site dedicată Champions League.