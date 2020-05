Rareş Bogdan, prim-vicepreşedintele PNL, a reacţionat dur la adresa consilierilor premierului Ludovic Orban.

„Vă doresc să nu fiți niciodată în situația mea, pentru că eu trebuie să răspund pentru tot felul de imbecili, care fac tot felul de cretinisme, pentru tot felul de indivizi… dacă vrei să iei 15.000 lei, stai mă acasă. Că nu am venit la guvernare, nu am alergat ca nebunul un an de zile în toată ţara şi nu am dormit 4 ore pe noapte ca să iei tu salariu de 15.000 lei. Eu am alergat pentru PNL şi alerg pentru PNL alături de 240.000 membri nu ca dl Glăvan sau alţi maimuţoi să îşi ia Consiliu de Administraţie sau să spună că el a venit la guvernare ca să ia un salariu de 15000 lei. Asta chiar mă scoate din sărite. Pentru că nu am pus niciun om în vreun Consiliu de Administraţie, nu am niciun Consiliu de Administraţie, nu mă interesează să numesc vreun om în Consiliu de Administraţie şi nici să numesc oameni care să spună, dacă chiar e aşa, că a venit la guvernare ca să ia 15.000 de lei. Mi se pare aberant. Ştii ce greu e să răspunzi pentru aceşti glăveni când eşti de bună credinţă şi vrei ca ţara să se schimbe? Sunt într-o situaţie în care îmi vine să ies public şi să spun mai multe decât spun, pentru că eu nu am venit la guvernare ca Glăvan să ia 15.000 lei şi 7 consilii de administraţie”, a declarat Rareş Bogdan, la B1 TV.

Bogdan Glăvan, consilierul premierului Ludovic Orban, conduce Fondul Român de Contragarantare. El ar fi fost înregistrat când spunea că nu-l interesează să treacă pe la locul de muncă, că vrea să-și ia banii, 15.000 de lei. Pe de altă parte, realizatorul de la B1 TV i-a spus lui Rareș Bogdan și despre afirmația lui Cristian Păun, un alt consilier al lui Ludovic Orban, care ar fi spus ”o enormitate” despre IMM invest, cu privire la numărul de dosare aprobate.

Sursa dcnews.ro