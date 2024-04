Este iar scandal monstru în muzica populară! Gheorghe Turda reaprinde conflictul dintre el și Constantin Enceanu, după 3 ani de când nu și-au mai vorbit deloc.

Tot mai multe dispute au apărut, în ultimii ani, între cântăreții de folclor. Unul dintre cele mai aprinse conflicte a fost cel dintre Gheorghe Turda și Constantin Enceanu, care s-au certat crunt în urmă cu trei ani. Recent, cântărețul Gheorghe Turda a vorbit din nou despre colegul său de breaslă, însă nu a folosit termeni plăcuți.

Folcloristul a reaprins flacăra scandalului dintre el și Constantin Enceanu, în urmă cu puțin timp. Într-un interviu oferit recent, Gheorghe Turda a dezvăluit că el și colegul său de breaslă nu și-au mai vorbit de acum trei ani și că nici nu are de gând să reia vreodată legătura cu artistul, pe motiv că „nu linge unde a scuipat”.

„Nu mai vorbesc de atunci cu el, nu mai avem nicio treabă unul cu celălalt. Mie nu îmi place să ling, după ce am scuipat o dată. Asta este replica mea. Nu am să mă răzbun pe cei care mi-au făcut rău, am să îi iert de toate porcăriile care mi-au fost puse în cârcă, dar nu pot însă să și uit. Nu am timp să îi iert pe toți, la câți dușmani am. Am mulți pentru că am făcut școala când trebuie, am un repertoriu bun, am o cultură și un nume de invidiat”, a mai declarat cântărețul de muzică populară.

Potrivit lui Gheorghe Turda, conflictul dintre el și Constantin Enceanu este unul destul de vechi, iar totul a pornit la o recepție organizată de un post de televiziune, la sfârșitul unei emisiuni în care au fost invitați atât ei doi, dar și Ionuț Dolănescu și Maria Cârneci.

În cadrul acelei recepții, Gheorghe Turda a interpretat o doină, însă Constantin Enceanu nu ar fi rămas impresionat de talentul său artistic și nici nu ar fi ezitat să arate acest lucru.

Atitudinea cântărețului, dar și faptul că l-ar fi înregistrat, l-au scos din sărite pe Gheorghe Turda, care a încercat să arunce un pahar cu apă pe el.

„Să vă spun exact cum au decurs lucrurile în acea zi, cum am fost atras în scandal. După ce s-a încheiat emisiunea de la postul tv, a fost organizată o recepție. Drept mulțumire, le-am propus artiștilor Ionuț Dolănescu, Constantin Enceanu și Maria Cârneci, care se aflau atunci acolo, să interpretăm câte un fragment dintr-un cântec reprezentativ . Eu am ales o doină celebră.(…) Domnului Enceanu nu i-a convenit interpretarea mea, vocea mea belcanto, și a reacționat ‘mahalagește’, din punctul meu de vedere.

El și amicii lui, de fapt, înregistrau tot. M-au provocat. Aveam un pahar cu apă pe jumătate plin și, ca să-l spăl de toate bârfele care i-au ieșit pe gură, de-a lungul anilor, am aruncat cu apă spre el. Dar nu l-am udat, căci paharul mi-a căzut pe masă, apoi s-a rostogolit pe jos. Nu am mai vorbit cu el, de atunci. Este un răzvrătit, un needucat, după părerea mea îi cam lipsesc cei șapte ani de acasă”, a povestit Gheorghe Turda, conform Viva.ro, scrie romaniatv.net.