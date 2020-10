Incidenta cazurilor de COVID-19 in Bucuresti, in intervalul ultimelor 14 zile, este de 2,81 potrivit raportului autoritatilor transmis vineri, 16 octombrie 2020.

In judetele Alba si Valcea incidenta infectarilor este de peste 2.50.

Alte trei judete au rata de peste 2, iar alte 11 judete au peste 1,5.

Cu o zi in urma, joi, 15 octombrie, incidenta cazurilor la 14 zile in Capitala, din informatiile primite de la DSP Bucuresti, era de 2,89.

„Datele folosite in stabilirea indicelui sunt

Numar total de persoane nou pozitivate in ultimele 14 zile – 6.797

Numar total de cazuri in focare – 447 (cifra care se scade din cea a nou pozitivatilor in ultimele 14 zile)

Populatia Bucurestiului la care se face raportarea – 2.196.979”, a transmis, joi seara, Grupul de Comunicare Strategica.