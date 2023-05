Regele Charles este unul dintre cele mai iubite personaje regale, apreciat foarte mult și de români. Are o legătură puternică cu țara noastră și a intrat la sufletul multora dintre locuitorii acestei țări, mai ales după ce le-a făcut o mare bucurie: a pus pe harta lumii un sat micuț, care acum se bucură de mare succes datorită influenței sale.

Satul care a devenit celebru datorită Regelui Charles

Regele Charles este unul dintre cele mai cunoscute personaje ale momentului, extrem de iubit și de românii noștri. Acesta a vizitat de multe ori România și are o legătură specială cu oamenii de aici, mai ales după ce a reușit să facă celebre anumite zone de aici.

O mare influență a avut în ceea ce privește satul Breb, care a devenit celebru după ce acesta a venit în vizită aici. Totul a început când în Maramureș a ajuns un scriitor celebru, care a scris o carte întreagă despre satul ce l-a marcat plăcut din toate punctele de vedere. Ulterior, cel care pe atunci era prinț a venit în zonă să vadă cu ochii lui comorile și a rămas impresionat de tot ce a trăit în acea vacanță.

„2003 – 2004 o venit prințul, nu știa nimeni că vine prințul. Pentru noi o fost o mare onoare că o venit prințul în sat la noi. Și după aceea, în câțiva ani de zile o făcut unul o pensiune, o făcut altul… Turiștii o venit în număr foarte mare, având în vedere că noi am colaborat cu prințul Charles. O stat chiar aici unde stăm noi acum. Am stat la masă, am ciocnit un pahar de afinată cu el… eu vorbeam în limba mea, el în a lui.”, a spus Ioan Bozai, sătean din Breb, pentru Digi24.

Regele Charles și-a cumpărat case în satul său de suflet

Regele Charles este foarte atașat de satul Breb și își organizează, ocazional, vacanțele acolo. Acesta s-a atașat foarte mult de zonă și consideră că oamenii ar trebui să învețe că lucrurile vechi nu trebuie aruncate, pentru că nu se demodează, ci trebuie doar reconstituite și duse la un alt nivel.

Susține micii proprietari și crede că românii ar trebui să aprecieze mai mult locurile țării lor. Deține deja două case doar în satul Breb, destinate turiștilor. A păstrat lemnul din care acestea erau confecționate, majoritatea detaliilor și s-a asigurat că nu face modificări care să schimbe aspectul locuințelor vechi de sute de ani.

„O mare problemă pe care o întâlnesc e concepția oamenilor că lucrurile lor sunt vechi și demodate, că sunt irelevante. Aruncă lucrurile vechi, dar mai târziu ajung să le vadă valoarea. De multe ori, e deja prea târziu, fiindcă au dărâmat multe clădiri, le-au modernizat excesiv. Cererea uriașă pentru hrană și pentru lucruri necesare e evidentă. Dar un aspect vital e cum abordezi comunitățile locale. Trebuie să ajuți la supraviețuirea micilor proprietari.”, spunea regele Charles.