Un accident rutier a avut loc vineri seară în zona Popas Cișmea, la ieșire din Constanța spre Ovidiu.

Sunt 6 autoturisme avariate, cinci persoane implicate. Niciuna nu este încarcerată.

Din primele informații, accidentul a fost între patru autoturisme. Două dintre ele au ricoșat în alte două care erau parcate. Așa se explica de ce sunt șase autoturisme și cinci persoane implicate.

„O victimă are traumatism toracic, una are traumatism de membre și una traumatism cranio-cerebral. Toate sunt conștiente și vor fi transportate la Spitalul Județean Constanța. O a patra victimă are traumatism de coloană lombaă”, a declarat dr. Claudia Tatarici, purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță al Județului Constanța.

O a cincea victimă are traumatism toracic.

Traficul spre Ovidiu este blocat.

Intervin o autospecială de stingere, descarcerarea, două echipaje SMURD B, o autospecială pentru transport și victime multiple, un echipaj SMURD C.