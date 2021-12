Disparițiile de minori sunt un subiect care generează o emoție puternică în rândul comunității, de mare impact, atenția fiind concentrată în jurul ipostazelor victimale în care se pot regăsi minorii.

Un studiu realizat în acest an de Poliția Română, în vederea conturării unei viziuni asupra problematicii disparițiilor de minori, cu focus asupra plecărilor voluntare din mediul familial sau din centrele de protecție, a reliefat faptul că plecările sunt în legătură strânsă cu sfera emoțională: neînțelegeri cu părinții, interdicții, nevoia de a atrage atenția, respectiv relațiile amoroase.

Pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile asociate plecărilor voluntare din familie și centrele de protecție, polițiștii de prevenire vor desfășura în perioada 20 decembrie 2021 – 7 ianuarie 2022 activități de informare adresate minorilor dar și părinților sub sloganul ”SĂRBĂTORILE SE PETREC ÎN FAMILIE.TU ȘTII UNDE ESTE COPILUL TĂU?”.

Adulții trebuie informați cu privire la necesitatea supravegherii permanente a minorilor și importanța menținerii unei legături de încredere / unei bune comunicări cu aceștia iar minorii trebuie preveniți pentru a se evita implicarea lor în activități infracționale, ca victime sau autori de fapte penale, atât fizic cât și prin intermediul rețelelor de socializare populare în rândul tinerilor.

În primele nouă luni ale acestui an, polițiștii maramureșeni s-au confruntat cu 119 cazuri de plecări voluntare ale minorilor, atât din centrele de plasament cât și din familii. Majoritatea celor care recurg la astfel de gesturi sunt adolescenți cu vârste între 14 și 18 ani, atât fete cât și băieți.

În vederea susținerii mesajului acestei campanii, a fost realizat și un spot video. Vă invităm să-l vizionați!

Ioana, unde ești?