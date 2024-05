La Șumuleu Ciuc se desfășoară sâmbătă, 18 mai, tradiționalul pelerinaj de Rusaliile Catolice, considerat a fi cel mai mare din Europa.

Ca în fiecare an, mulți pelerini nu folosesc ruta obișnuită pentru a ajunge la altarul în aer liber, ci urcă spre locul slujbei pe un deal abrupt denumit și Drumul Crucii. Pe acest deal se află 14 cruci care simbolizează locurile unde Iisus s-a oprit pe Golgota.

Pelerinajul de la Șumuleu Ciuc are o istorie de peste 450 de ani, în centrul său fiind statuia făcătoare de minuni a Fecioarei Maria, aflată în Biserica franciscană.

Anul trecut aproximativ 300.000 de persoane au participat la pelerinaj.

Călugării franciscani, gardienii locului sfânt de la Şumuleu Ciuc, aleg în fiecare an o deviză pentru anul respectiv, care devine şi deviza pelerinajului de Rusalii. Anul acesta, deviza va fi: „Reînnoiţi–vă!”şi face legătura cu anul pastoral proclamat de Arhiepiscopia de Alba Iulia, sub deviza „Comunitate reînnoită prin rugăciune”. László Felföldi, episcopul diecezei romano–catolice de Pécs, va fi oratorul din acest an al pelerinajului.

Potrivit programului publicat pe portalul romkat.ro, vineri, în data de 17 mai, de la ora 18:00, în biserica de la Şumuleu Ciuc va avea loc Sfânta Liturghie de deschidere, urmată de un rozariu festiv. Peste noapte se va ţine veghe.

Sâmbătă, în data de 18 mai, de la ora 7.30, va începe Sfânta Liturghie în biserica de la Şumuleu Ciuc, de la ora 10.00 se va rosti rozariul în şa, la Altarul situat în aer liber.

La ora 10.30, din faţa bisericii va porni alaiul de credincioşi spre şaua dintre Dealul Şumuleu Mare şi Dealul Şumuleu Mic.

După slujba de pelerinaj desfăşurată în aer liber, programul de Rusalii continuă sâmbătă, de la ora 17.00, cu o Sfântă Liturghie pentru ceangăi, în Biserica Parohială Sfinţii Petru şi Pavel. După–amiază, va avea loc o Sfântă Liturghie de veghe de Rusalii în biserică, urmată, peste noapte, de o veghe.

Duminica de Rusalii, în 19 mai, în ziua sosirii Sfântului Duh, în biserica de la Şumuleu Ciuc vor fi celebrate patru Sfinte Liturghii de la orele 7.00, 8.00, 10.30 şi 18.00, iar luni de la orele 8.00, 10.30 şi 18:00 – informează cotidianul transilvănean „Krónika”.