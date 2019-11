Apel venit prin 112 care anunta un barbat de 33 ani aflat la taiat de lemne in zona localitatii Stramtura si care a suferit in accident al membrului sau membrelor inferioare (posibile fracturi )

Echipajul de prim raspuns al Salvamont Maramures se deplaseaza de urgenta in zona mentionata.

In cazul in care va fi nevoie se va interveni inclusiv cu elicopterul de la Jibou.

Actualizare

Echipa Salvamont Maramures a ajuns la accidentat. La fata locului se afla paramedicii de la Smurd care i-au acordat primul ajutor accidentatului.

A fost solicitat si elicopterul datorita durerilor puternice in zona bazinului pe care le acuza accidentatul si totodata a drumului extrem de dificil de parcurs…peste 5 km…

In acest moment elicopterul este in drum – aprox 12 minute pana la accidentat urmand sa il preia in vederea transportarii acestuia la cel mai apropiat echipaj medical…

Elicopterul a ajuns in zona dar datorita curentilor puternici nu poate ateriza, lansandu-l pe unul din membrii echipajului, Florin Popa (Wireless), pana la accidentat pentru a-l pregati pe accidentat in vederea extragerii prin troliere.

Pacientul a fost extras prin troliere si va fi predat in câteva minute la ambulanță, urmând a fi transportat la o unitate medicala.

Accidentatul a fost predat echipajului SMURD, urmând a fi transportat la unitatea medicala cea mai apropiata.