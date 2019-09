In urmatoarele saptamani Salvamont Maramures impreuna cu voluntarii aspiranti va organiza actiuni de curatare a traseelor turistice, multe dintre ele impracticabile sau greu accesibile datorita copacilor cazuti sau a vegetatiei salbatice crescuta in exces si care obstructioneaza accesul turistilor.

„Vom incerca in limita posibilitatilor sa refacem marcajele in zonele in care acestea nu mai exista.

Pe masura ce anumite actiuni vor fi finalizate va vom informa cu privire la functionalitatea traseelor”, spun reprezentații Salvamont Maramureș.

Weekendul trecut a inceput prin curatarea traseului cu banda rosie Hanul Pintea – Poiana Boului in zona unui copac de mari dimensiuni care obstructiona accesul.

Actiunile vor continua in cursul saptamanilor viitoare.