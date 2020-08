Salvamontiştii maramureşeni au fost solicitaţi printr-un apel la 112 în zona Lacului Albastru, Baia Sprie.

Potrivit primelor informaţii, o persoana de sex feminin aflata in drumetie in zona lacului a suferit un accident in urma unei alunecări, la nivelul membrului superior stang.

Salvatorii montani au intervenit rapid acordand primul ajutor dupa care au coborat persoana accidentată pana la locul intalnirii cu echipajul SMURD Baia Mare.

Femeia a fost predata echipajului SMURD si a fost transportata la Spitalul Judetean din Baia Mare pentru investigatii.

Foto Salvamont Maramureş