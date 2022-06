Actiune derulata de salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramures intr-o zona cu acces dificil in preajma localitatii Curtuiusu Mare, jud Maramures.

Barbatul in varsta de 57 ani, plecat la cules ciuperci s-a ratacit in zona de padure dintre Curtuiusu Mare si Valea Chioarului. Apartinatorii au solicitat ajutorul serviciilor de urgenta.

Barbatul a fost gasit cazut, suferind in urma cazaturii un traumatism la coloana. S-au efectuat procedurile specifice in astfel de cazuri. Barbatul a fost stabilizat si i-a fost acordat primul ajutor de catre echipajul medical prezent la fata locului. Salvatorii montani au procedat la extragerea si transportul acestuia cu ajutorul echipamentelor de interventie din dotare pana la autospeciala SMURD sosita in sprijin.