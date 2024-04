„Împreună cu directorul SC VITAL SA, Alexandrina Bancoș am ajuns azi în biroul Ministrului Fondurilor Europene, Adrian Câciu pentru a salva ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” în sumă de 400 de milioane de euro. Semnat cu mult fast în urmă cu mai bine de un an de către actualul președinte PNL al Consiliului Județean, Ionel Bogdan, proiectul nu a obținut niciun leu din suma alocată.

Pentru că pe Programul Operațional de Infrastructură Mare s-au alocat ZERO lei am solicitat ministrului Câciu să transferăm finanțarea de pe POIM pe Programul de Dezvoltare Durabilă, pentru a nu pierde și acești bani așa cum am pierdut deja sute de milioane de euro în alte proiecte. Am obținut promisiunea că acest contract va avea fondurile alocate în luna mai, pentru a putea demara implementarea proiectului. Pentru că noi FACEM CE PROMITEM! Cu încredere!” – Gabriel Zetea.