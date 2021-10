Investiţie de lux într-o comună săracă din Maramureş. Primăria Sălsig a alocat din buget nu mai puţin de o sută de mii de euro pentru construcţia unei capele. Localnicii sunt revoltaţi şi nu înţeleg pe ce s-au cheltuit atâţia bani, în condiţiile în care capela de lux nu ar avea nici măcar grup sanitar.

Sătenii spun că şi-ar fi dorit ca această sumă să fie cheltuită pentru extinderea reţelei de canalizare pentru că în localitate sunt aproximativ 30 de locuinţe neracordate la canalizare. Practic, suma reprezintă 10% din bugetul localităţii. Actualul primar spune că investiţia a fost demarată pe vremea fostului edil şi dacă ar fi ţinut de semnătura lui, niciodată nu ar fi aprobat o asemenea construcţie.

Fostul primar se apără şi spune că suma nu este una foarte mare deoarece materialele sunt de calitate şi cel mai mult a costat cantitatea de fier beton care a fost investită aici.

ACTUALIZARE

Proiectul e moştenit de la fostul primar, care n-a mai câştigat şi ultimele alegeri. Lucrările, începute în martie anul trecut, vor fi recepţionate mâine. Doar că tot nu se poate deschide capela. Mai e nevoie de un grup sanitar, gard şi parcare. Deci încă 200.000 de lei.

Daniel Pop, primar Sălsig: Eu sunt primar la primul mandat, de un an de zile de când am preluat primăria eu nu am făcut nicio plată. Asta-i prima plată pe care o s-o fac.

În ciuda sumei uriaşe în condiţiile în care localitatea are abia 1600 de suflete, fostul edil nu-şi încape în piele de mândrie. Capela e cireaşa de pe tortul planurilor pe care le-a avut 16 ani, cât a condus comuna.

Luca Ștefănoiu, fost primar Sălsig: Nu au fost folosite materiale scumpe. S-au făcut studii geo. S-a făcut tot ce înseamnă. Și asta-i valoarea. Nu-i mare.

Deşi nu ştie nimeni când va putea fi folosită capela, s-a anunţat deja că nu vor fi percepute taxe.