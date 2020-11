Salariul minim pe economie va creşte de la 1 ianuarie, anul viitor. Anunţul a fost făcut de ministrul Finanţelor, Florin Cîțu. Rămâne de văzut cu cât va permite economia, spune acelaşi oficial.

Asta în condiţiile în care vineri Institutul Naţional de Statistică a anunţat că în primele 9 luni economia noastră a scăzut cu 5 procente. Nu este un declin mare, susţine Guvernul, care zilele acestea discută o nouă împărţire a banilor din buget. Ar urma să fie daţi mai mulţi pentru sănătate şi ajutoare sociale.

Din vară, după eliminarea unor restricţii, economia a început să dea semne mai bune, arata datele statistice. Pe primele nouă luni, însă, economia este în scădere cu 5 procente faţă de aceeaşi perioadă din 2019. Ministrul Finanţelor spune însă că mergem în direcţia bună.

Concret, Guvernul mizează pe o scădere a economiei de 4% anul acesta faţă de 2019 şi pe o revenire anul viitor. Acesta este şi motivul pentru care ministrul finanţelor spune că, de la 1 ianuarie 2021, peste 1 milion de romani plătiţi cu salariul minim pe economie vor primi o veste bună.

Oficialul a evitat să spună care sunt scenariile de majorare în cazul salariului minim pe economie, care este acum de 1.346 de lei net.

Guvernul anunţă însă că nu va creşte taxe şi impozite anul viitor şi că va respecta o majorare în etape a pensiilor şi alocaţiilor. Totul, într-un an cu cheltuieli uriaşe pentru gestionarea pandemiei şi cu taxe şi impozite amânate.

Până atunci, în aceste zile, la Ministerul Finanţelor se fac ultimele calcule pentru o nouă împărţire a banilor dintr-un buget sărăcit de pandemie. Totuşi, Sănătatea ar urma să primească în plus 1 miliard de lei, iar Ministerul Muncii, pentru măsurile de protecţie socială, alte 2 miliarde de lei. Iar la final de an am putea avea o situaţie fără precedent în Uniunea Europeană: aproape toţi banii încasaţi de stat din taxe, impozite şi contribuţii să se ducă pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile şi pensiile.

Aşadar, statul va trebui să continue să se împrumute pentru a acoperi cheltuielile. Unele măsuri sociale, precum susţinerea şomajului tehnic, dar şi cele de sprijinire a firmelor ar putea fi prelungite până la jumătatea anului viitor.