Clubul Sportiv Municipal Sighetu Marmației a inaugurat recent o sală de forţă, realizată cu sprijinul Asociației Diecezana Caritas Greco Catolic Maramureș.

Sala se află in subsolul Sălii Polivalente, unde CSM are și sediul administrativ. Au fost amplasate 22 de aparate care vor fi de mare folos sportivilor legitimați la CSM Sighet, iar pe lângă aceștia sala poate fi folosită și de membrii Caritas. În prezent se lucrează la un proiect prin care accesul in sala de forță să fie deschis și pentru instituțiile de învățământ din oraș.

Sursa CSM Sighet