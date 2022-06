CS Hunedoara, care din vara anului viitor își va schimba numele în Corvinul, va disputa azi, contra celor de la Minaur Baia Mare, primul meci al ”barajului” pentru promovarea în Liga 2. Meciul de la Hunedoara va începe la ora 16:00 și va fi în direct la Digi Sport 1.

Vasile Miriuță (53 de ani), antrenorul celor de la Baia Mare, a dezvăluit, în direct la Digi Sport, un incident care s-a petrecut în cantonamentul echipei sale în noaptea de vineri spre sâmbătă.

”Am ajuns aseară la Hunedoara, dar, din păcate, am avut parte de un incident care se mai practică doar în orașele sau zonele rudimentare. La 03:15 noaptea, am fost treziți de niște pocnitori și de niște artificii de am crezut că au venit rușii peste noi.

Mai înțelegeam, dacă se întâmpla în Baia Mare, că suntem acolo, aproape de graniță”, a spus Miriuță.

Antrenorul oaspeților a spus cum vor reacționa cei de la Baia Mare la meciul retur.

”Săraca, femeia de la Recepție, a crezut că e cutremur. A fugit pe scpări, nu știam cum să o mai liniștesc. S-au trezit jucătorii, nu mi se pare normal. Nu-i nimic, asta ne ambiționează și mai mult pentru meciul de acesta.

Noi îi vom aștepta cu pâine și cu sare și horincă, că așa facem noi la Maramureș. Noi respectăm echipa Hunedoara”, a mai spus Miriuță, la Digi Sport.