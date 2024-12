Să vorbim deschis despre o trădare! Guvernul României a ajuns o anexă a Budapestei!

Guvernul Ciolacu 2 s-a născut din cea mai monstruoasă trădare a intereselor și siguranței naționale ale României. După o campanie electorală în care liderul PSD a acceptat umilitorul arbitraj al premierului Viktor Orban pentru accesul României în Spațiul Schengen, negocierile pentru formarea coaliției majoritare au transformat guvernul de la București într-o anexă a Budapestei.

Absolut inexplicabil din punct de vedere politic, ministerele Dezvoltării și Finanțelor au fost predate UDMR, deși formațiunea nu deține decât 7% dintre fotoliile de senatori și deputați.

Efectele acestui compromis asupra intereselor strategice ale statului român sunt greu de estimat, atâta vreme cât politicienii maghiari militează deschis pentru autonomia teritorială a Transilvaniei.

Prin poziția de minister avizator, Finanțele au o influență decisivă asupra oricărui proiect ajuns pe masa guvernului.

Tensiunea socială creată odată cu anularea alegerilor prezidențiale, refuzul fostului președinte Iohannis de a părăsi poziția pe care din punct de vedere legal nu o mai deține și sărbătorile de iarnă au reușit să acopere deocamdată actul de trădare comis de Ciolacu și complicii săi politici.

Tăcerea suspectă în care s-a desfășurat învestirea guvernului lasă românilor impresia că nimic deosebit nu se petrece.

Lucrurile nu pot rămâne așa! Șirul încă nesfârșit de compromisuri pe care Ciolacu le-a făcut în fața intereselor Ungariei trebuie oprit înainte de a declanșa efecte ireparabile.

România nu este țara care să fie condusă de Viktor Orban prin interpuși, iar un adversar declarat al ordinii constituționale nu poate deveni membru în CSAT printr-un aranjament politic.

Zvonurile privind preluarea conducerii SRI de către UDMR, prin președintele său, Kelemen Hunor, sunt de natură să ne îngrijoreze și mai mult.

Ciolacu nu are nici experiența, nici caracterul și nici susținerea necesare pentru a stopa acest compromis inacceptabil. Este în fața unor deconturi extrem de costisitoare: a acceptat ajutorul lui Orban în campania electorală pentru a se putea lăuda cu rezolvarea dosarului Schengen și a însăilat o majoritate fragilă după alegeri. El trebuie scos din această menghină politică înainte de a pune România pe termen nedeterminat la dispoziția Budapestei.

Dacă nu acceptă sau nu este lăsat să renunțe la putere, Marcel Ciolacu trebuie obligatoriu să iasă de sub patronajul UDMR.

Propun tuturor partidelor din opoziție să încheie un pact politic prin care să ofere susținere parlamentară coaliției aflate la putere într-o proporție egală cu cea deținută acum de UDMR, cu condiția scoaterii acestei formațiuni din guvern.

Rămânem în opoziție, nu participăm sub nicio formă la guvernare, dar sacrificăm 7% din voturi pentru a evita o catastrofă politică națională.

Putem negocia rapid un acord tehnic, transparent și foarte precis, prin intermediul căruia să punem punct șantajului sistematic pe care UDMR îl practică față de orice coaliție majoritară în schimbul unor beneficii și privilegii care au depășit de foarte multă vreme limitele normalității.

Claudiu Târziu, europarlamentar AUR