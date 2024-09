Președintele României zboară la New York, la summitul ONU, cu un avion privat de lux, Gulfstream G550 operat de Global Jet Luxemburg. Aeronava Gulfstream G550 este folosită și de Elon Musk, un pârlit de multimiliardar american ce își permite luxul ăsta.

Klaus Iohannis și-a început călătoria luni, 23 septembrie, de la Constanța, și va zbura fără escală spre New York (SUA) circa nouă ore, transmite publicația specializată Boarding Pass pe Facebook.

Avionul cu care încă președintele României se deplasează va fi același cu care a mai zburat în mai și iulie 2024 la Washington DC (SUA) și în august 2024 la Chișinău (Republica Moldova).

De asemenea, în anul 2023 același avion a fost închiriat pentru deplasările oficiale ale președintelui din Emiratele Arabe Unite (martie 2023), pentru „turneul african” din Kenya, Tanzania, Capul Verde și Senegal (noiembrie 2023), dar și în aprilie 2024 în Coreea de Sud.

Iohannis a cheltuit numai în anul 2023 peste 40 de milioane de lei, cu 24,5 milioane de lei mai mult decât în 2022, pentru deplasările în străinătate.

Întrebat fiind despre călătoriile sale în străinătate, Klaus Iohannis a declarat că respectă legea și a preferat să fie ironic: „Nu ştiu cum definiţi un avion de lux. Eu am venit cu o aeronavă mică”.

Un avion Gulfstream G550 poate să coste 61 de milioane de dolari și chiar mai mult, în funcție de dotările sale. Luxul și fiabilitatea aeronavei sunt apreciate de către cei mai puternici și mai bogați oameni din lume, un avion Gulfstream G550 fiind deținut și de către Elon Musk, potrivit Business Insider.

Grigore G. Ciascai