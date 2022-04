Sâmbătă dimineața la ora 02.41, polițiștii din municipiul Sighetu Marmației au fost sesizați prin apel 112 despre faptul că, în fața unui bar din municipiu are loc un scandal și se trag focuri de armă.

La locația sesizată a intervenit un echipaj de ordine publică care a constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificate mai multe tuburi de cartușe cu gaz de calibru 9 mm, toate cu capsa percutată precum și o baionetă de dimensiunea de 44 cm, având lama de 32cm.

Pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au comis faptele și pentru identificarea persoanelor implicate, s-a constituit o echipă complexă de cercetare din polițiști de ordine publică și investigații criminale de la Poliția Municipiului Sighetu Marmatiei și polițiști specialiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Maramureș.

În urma activităților informativ operative de verificare şi cercetare efectuate, au fost identificate și audiate șapte persoane prezente la incident, a fost identificată și ridicata arma cu care s-au efectuat focurile și a fost identificată persoana care a efectuat uzul de armă fără drept, respectiv un tânăr de 23 de ani din comuna Giulești, care este căutat acum de polițiști.

Sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvărşirii infracţiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă neletală fără drept.