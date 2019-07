Miercuri, 24 iulie 2019, în Bârsana a avut loc semnarea contractului de proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare DJ 186, sector Bârsana (DJ 185) – Strâmtura – Rozavlea – Șieu – Bogdan Vodă – Dragomirești – Săliștea de Sus – Săcel (DN 17C)”- LOT1, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală II în județul Maramureș.

Județul Maramureș are o rețea de drumuri județene de 786,669 km. În prezent sunt reabilitați 56,02 km de drum județean prin proiectul „Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN18) – Bârsana (DJ185)” și sunt în curs de execuție 14,366 km pe DJ 182B, sectorul Șomcuta Mare – Remeți pe Someș. Lungimea totală de drum județean ce urmează a fi reabilitat pe întreg județul Maramureș este de 173,912 km din care: 101,154 km finanțat prin PNDL și 72,758 km finanțat prin POR 2014-2020.

Obiectivul de investiții Reabilitare DJ 186, sector Bârsana (DJ 185) – Strâmtura – Rozavlea – Șieu – Bogdan Vodă – Dragomirești – Săliștea de Sus – Săcel (DN 17C)” – LOT1 va fi finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală II, program guvernamental gestionat de MDRAP.

Drumul judeţean 186 străbate de la vest la est Maramureşul istoric, de la intersecția cu DN 18 situată în localitatea Vadu Izei și până la intersecția cu DN 17C în localitatea Săcel, și este situat dea-lungul râului Iza, având lungimea totală de 52,581 km. Sectorul de drum DJ 186 propus pentru reabilitare are o lungime totală de 39,3 km și străbate localitățile Bârsana, Strâmtura, Rozavlea, Șieu, Bogdan Vodă, Dragomirești, Săliște de Sus și Săcel. Drumul se intersectează cu o serie de alte drumuri publice clasificate: DJ 185 (Bârsana), DJ 186D (Strâmtura), DC15 (Strâmtura), DJ 186D (Șieu), DJ 186C și DJ 188 (Bogdan Vodă), DN17C (Săcel).

Soluţia proiectată va urmări, în special, îmbunătăţirea parametrilor relevanţi: capacitatea portantă, planeitatea, rugozitatea şi impermeabilitatea suprafeţei de rulare; vizibilitatea traseului în plan şi în lung; calitatea semnalizării rutiere în plan orizontal şi vertical. Principalele lucrări care se vor executa în cadrul reabilitării drumului DJ 186 sunt: relocare rețele de utilități, lucrări de terasamente, refacerea sistemului rutier, refacerea acostamentelor, lucrări de asigurare a scurgerii apelor și drenaj, lucrări de consolidare, reabilitarea podurilor (10 buc), reabilitarea și/sau refacerea podețelor transversale, amenajare stații de autobuz, amenajare drumuri laterale, podețe de acces la proprietăți, lucrări de siguranța circulației.

Oferta desemnată câștigătoare în cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect Reabilitare DJ 186, sector Bârsana (DJ 185) – Strâmtura – Rozavlea – Șieu – Bogdan Vodă – Dragomirești – Săliștea de Sus – Săcel (DN 17C)” este cea depusă de operatorul economic Asocierea SC Autotehnorm SRL (lider de asociere) și SC Autotehnorm SRL – SC Blue Company SRL – SC OPR Asfalt SRL – Obras Publicas Y Regaidos SA – SC Road Design SRL , cu o valoare de 91.891.820,71 lei fără TVA.

Durata contractului de proiectare și execuție lucrări va fi de 720 de zile de la emiterea Ordinului Administrativ de începere din care: 180 de zile etapa I (proiectare, verificare proiect și obținerea autorizației de construire) şi 540 de zile etapa a II-a (execuţie efectivă a lucrărilor). Garanția de bună execuție va fi de 6 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

Gabriel Zetea: 40 de kilometri de drum județean vor fi reabilitați între Bârsana și Săcel

La semnarea contractului, alături de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea s-au aflat o parte dintre primarii care reprezintă localitățile de pe Valea Izei, vicepreședinții Ioan Doru Dăncuș și George Moldovan, consilieri județeni, dar și reprezentanți ai aparatului propriu al instituției județene. Totodată, la eveniment a fost prezent și prefectul de Maramureș, Vasile Moldovan, care a venit din concediu pentru a fi alături de administrația județeană. Șeful administrației județene a mulțumit tuturor celor care s-au deplasat la Bârsana pentru semnarea acestui contract așteptat de mai bine de două decenii de locuitorii de pe Valea Izei și de toți cei care tranzitează Maramureșul istoric.

”De obicei semnăm astfel de contracte la Palatul Administrativ din Baia Mare, casa Consiliului Județean și a Instituției Prefectului Maramureș. Însă acesta este un proiect extrem de important pentru Maramureșului Voievodal, fapt pentru care am considerat că trebuie să venim unde începe lucrarea, la Bârsana. Vorbim despre reabilitarea a aproximativ 40 de kilometri de drum, între Bârsana și Săcel, o investiție de aproape 115 milioane de lei. Finanțarea a venit de la Guvernul României, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua, derulat de către Ministerul Dezvoltării. Durata proiectului este de doi ani, împărțiți între proiectul tehnic, organizarea de șantier și reabilitarea efectivă a drumului. A fost o muncă grea pentru a ajunge la momentul semnării acestui contract, însă sper ca cel târziu în primăvara anului 2020 să fim în șantier complet cu Valea Izei, la fel cum se întâmplă deja pe celelalte șantiere deschide de către Consiliul Județean în Maramureș”, conchis președintele Gabriel Zetea.

Șeful administrației județene a subliniat faptul că a cerut primarilor, în 2016, la începutul mandatului său, să încerce să facă proiectele într-un singur mandat. ”Prea mult s-au derulat proiecte moștenite de la cei dinainte, iar acest lucru generează neîncredere. Și pentru a recâștiga încrederea maramureșenilor, trebuie să arătăm că avem capacitatea administrativă de a genera proiecte în decursul celor patru ani. Și primii care trebuie să dovedească acest lucru sunt tocmai reprezentanții Consiliului Județean Maramureș. Avem astfel de proiecte care vor fi finalizate în cei patru ani de mandat și mă refer aici la drumuri județene reabilitate în toate Țările Maramureșului. Și peste tot avem drumuri reabilitate care fie au fost finanțate din fonduri guvernamentale, fie din fonduri europene. Sunt aproape 200 de km de drum județean care intră în șantier în acest moment, cu termene de finalizare anii 2019, 2020 sau începutul anului 2021. Din păcate, ultimul dintre cele șase tronsoane care le derulăm în această perioadă este tocmai drumul de pe Valea Izei, dar a venit și acest moment atât de așteptat de maramureșeni. Reabilitarea drumului județean pe Valea Izei este o promisiune făcută de toți cei care au condus instituția Consiliului Județean în cele peste două decenii de existență, iar această conducere a reușit să semneze contractul de execuție. Nu mai vorbim despre viitor, despre promisiuni, ci vorbim despre lucruri certe: o licitație finalizată, adjudecată, un constructor care se află astăzi prezent alături de noi, care își asumă un contract alături de Consiliul Județean Maramureș, dar cel mai important, își asumă termene. Noi avem banii, deoarece Guvernul României derulează prin Ministerul Dezvoltării un program care are cu adevărat bani și ne referim la Programul Național de Dezvoltare Locală, etapele I și II. Dacă privim doar la nivelul anul 2019, la Ministerul Dezvoltării s-au decontat lucrări în întreaga țară de 4,5 miliarde de lei, doar până în luna iunie, mai mult decât în întreg anul 2018. Și sunt convins că se vor aloca noi fonduri la rectificarea bugetară, pentru ca toate administrațiile locale și Consiliile Județene să poată deconta facturile. Știu că sunt și primari care așteaptă să reabilităm tronsonul dintre Bârsana și Vadu Izei și pot să vă spun că am depus deja un proiect în acest sens și sperăm ca întreaga Vale a Izei să fie reabilitată în cel mai scurt timp. Astăzi însă vorbim despre 40 de km, 115 milioane de lei investiție și maxim doi ani ca execuție”, a declarat președintele Gabriel Zetea.

În cuvânt său, prefectului Vasile Moldovan a subliniat faptul că ”este un nou început pentru Valea Izei și pentru toți cei care locuiesc aici. Avem nevoie de această investiție și mă bucur că administrația județeană și-a aplecat atenția asupra Maramureșului istoric. Îmi doresc să fie o lucrare de calitate și de durată”, a conchis prefectul de Maramureș.

Și primarul comunei Bârsana, Teodor Ștefanca a luat cuvântul, în calitate de gazdă, subliniind importanța reabilitării acestui drum. Despre reabilitarea DJ 186 a vorbit și Claudia Breban, directorul Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte și managerul acestui proiect, dar și vicepreședinții Consiliului Județean Maramureș, George Moldovan și Ioan Doru Dăncuș. Reprezentanții executivului CJ Maramureș au arătat este un moment istoric pentru locuitorii din Maramureșul Voievodal, iar reabilitarea acestui drum va însemna un plus în viața economică și turistică a județului. Reprezentanții constructorului au dat asigurări că lucrarea va fi una de calitate, iar toate termenele prevăzute în contract vor fi respectate. Ultimii, dar nu cei din urmă, la cuvânt s-au înscris consilierii județeni prezenți la semnarea acestui contract de reabilitare a DJ 186.