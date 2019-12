Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, alături de primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș și directorul general al SC Drusal SA, Mihai Apan au prezentat, la ATP, în cadrul unei conferințe de presă, noile utilaje cu care societatea de salubrizare va acționa pe raza municipiului Baia Mare și în zonele în care a încheiat contract de operare cu Consiliul Județean Maramureș.

”Este un proiect amplu de salubrizare menajeră, o componentă a sistemului integrat de management al deșeurilor în Maramureș, iar municipiul Baia Mare este primul care intră în acest proiect. De-a lungul a câtorva mandate ale Consiliului Județean Maramureș nu s-a întâmplat nimic pe acest segment, iar acum, în ultimii trei ani, lucrurile au intrat în zona normalității și eficienței. Și tocmai din acest motiv, Baia Mare va fi un partener de nădejde al actualului Consiliu Județean. Toate componentele de la colectare, transport și până la depozitare vor deveni funcționale și nu pot decât să îi felicit pe colegii de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deșeuri și pe colegii de la Consiliul Județean Maramureș pentru că au reușit, împreună cu noi, să ajungă în acest punct. Sunt convins că maramureșenii vor vedea, în cel mai scurt timp, că județul nostru va respecta toate prevederile europene cu privire la colectarea și depozitarea deșeurilor”, a arătat primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Edilul a precizat faptul că în oraș se află utilajele care au fost solicitate în caietul de sarcini, de la mașinile de ridicare a deșeurilor menajere până la punctele de colectare, dar și pubele și tot ce ține de operaționalizarea acestui sistem.

”Din acest moment, contractul cetățenilor cu societatea Drusal nu mai funcționează, iar locuitorii municipiului vor avea obligația de a plăti doar o taxă de 7 lei/persoană/lună către administrația locală, față de 13 lei/persoană/lună cât se plătea Societății Drusal SA. Ne-am asumat acest lucru și, în două zile, vom adopta și în Consiliul Local al municipiului Baia Mare o hotărâre în acest sens”, a arătat primarul Cătălin Cherecheș.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a precizat, la rândul său, că instituția pe care o conduce a fost mereu un partener loial al fiecărei comunități a județului Maramureș și, nu în ultimul rând, partenerul comunității băimărene, care este cea mai mare și cea mai importantă unitate administrativ-teritorială din județ.

”Vorbim, astăzi, despre un proiect foarte dificil de gestionat de către Consiliul Județean, respectiv Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor, un proiect finanțat de către Comisia Europeană cu aproape 50 de milioane de euro. Am făcut primul pas în această lună, alături de municipalitatea băimăreană și comunitățile locale, pentru operaționalizarea acestui sistem care are două componente, respectiv cea de colectare și cea de depozitare. Astăzi vorbim despre colectarea selectivă și depozitarea deșeurilor aici, în Baia Mare, acțiuni care vor fi realizate în urma contractelor licitate prin achiziții publice. Îi mulțumesc primarului Cătălin Cherecheș pentru parteneriatul existent, pentru toate informațiile oferite, pentru că experiența municipalității de ani de zile a fost de un real sprijin experților din administrația județeană. Nu în ultimul rând, doresc să îl felicit pentru faptul că, prin noul contract care va fi încheiat cu cetățenii, costurile locuitorilor municipiului Baia Mare vor scădea. Sunt lucruri pe care am reușit să le facem împreună, dar acesta este doar primul pas”, a precizat șeful administrației județene, Gabriel Zetea.

Potrivit lui Mihai Apan, directorul general al SC Drusal SA, autoritățile locale s-au dovedit a fi un partener serios al societății de salubrizare. Totodată, acesta a arătat că au fost deja achiziționate noile autoturisme pentru activitatea pe care Drusal o va depune în toate zonele în care va opera în viitor, în Maramureș.