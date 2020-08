Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a ieșit public pentru a lămuri cazul ce privește sigla clubului Minaur. O modificare și o schimbare a culorilor a adus controversa între iubitorii sportului din Baia Mare. Controversă lămurită de primarul municipiului Baia Mare.

„În calitate de primar, dar mai ales ca om care s-a născut, a crescut și a fost educat în acest oraș pe care cu toții îl numim ACASĂ, Baia Mare, consider că trebuie să îmi exprim punctul de vedere cu privire la controversa care s-a iscat zilele trecute cu privire la sigla Minaur. Încă de mic copil, am fost învățat să iubesc și să apreciez sportul în general, handbalul în mod special. Am crescut sub privirea regretatului profesor emerit Lascăr Pană. Am cunoscut de mic mândria de a fi băimărean, insuflată de echipa noastră de suflet, Minaur. Aveam 8-9 ani când, împreună cu tatăl meu, mă așezam în tribunele Sălii Polivalente care se transforma într-o singură și mare inimă care bătea la unison când jucătorii noștri legendari ne ofereau bucurii la cele mai înalte cote. Alteori, simțeam și sufeream alături de băieții noștri când erau sancționați pe nedrept.

Copilul Cătălin Cherecheș îl avea ca idol, acum mai bine de 35 de ani, pe Maricel Voinea și nu pe vreun Messi de azi pe care tinerii băimăreni îl văd doar la televizor. Minaur mi-a făcut copilăria mai frumoasă, mi-a oferit cele mai frumoase lecții de iubire, de respect, de fairplay. Ca adult, ca primar al orașului nostru, mă străduiesc de câțiva ani să readuc handbalul în primul eșalon, din dorința de a reda comunității băimărene, copiilor noștri, șansa de a simți mândria de a fi băimăreni, bucuria și iubirea față de sportul care a consacrat orașul nostru pe cele mai înalte culmi ale gloriei pe plan național, dar și internațional. Drumul e lung și anevoios, au fost și suficiente piedici, dar acum, mai mult ca niciodată, avem șansa de a ne reconfirma ca și capitală a handbalului românesc. Mai mult, tindem să readucem Baia Mare și în atenția Europei și a întregii lumi. Așa cum, cu sprijinul și sfaturile prețioase ale regretatului Lascăr Pană, ne străduim de câțiva ani să demonstrăm.

Niște persoane cel puțin neinspirate, și-au permis să se joace cu culorile echipei, cu unul dintre simbolurile orașului nostru. Inevitabil, unii au considerat că vina pentru această situație îmi aparține. Nimic mai greșit. Ca primar, dar mai ales ca băimărean, susținător al Minaur încă de la o vârstă fragedă, vă asigur că nu voi permite nimănui să atenteze la valorile noastre sau să submineze eforturile și dragostea pentru orașul pe care îl reconstruim împreună. Spre deosebire de personajele care au profitat de această situație în speranța că vor câștiga capital electoral, criticând și comentând fără să fi călcat vreodată în polivalentă, fără să strige vreodată MI-NA-UR, fără să le bată inima la unison cu acest simbol al orașului nostru, eu pot să mă asigur că echipa care mi-a și ne-a influențat copilăria și viața, va purta și de acum celebrele deja culori: portocaliu și negru! Din iubire pentru handbal, din iubire pentru Minaur, din iubire pentru comunitatea băimăreană și pentru Baia Mare!

Acum, la început de an competițional în sport, atât băieții de la Minaur, cât și echipa noastră de handbal fete, pe care cu voce tare o numesc HCM Baia Mare, vor evolua în Cupe europene. Am preluat cele două echipe în 2011, cea de handbal băieți din Liga a 2 -a, cea de fete din pragul retrogradării din prima ligă. Băimărenii își pierduseră speranța că handbalul în capitala handbalului va fi vreodată salvat. Îndrumat de dragul nostru Lascăr Pana și împreună cu iubitorii adevărați de handbal, am adus până în 2015 ambele echipe în poziția de campioane naționale și am făcut, prin prestația lor în Liga Campionilor (Da, Liga Campionilor la Baia Mare!) să fim un oraș și o comunitate cunoscută, apreciată și respectată în Europa. Apoi, deranjând prin faptul că la Baia Mare s-a realizat ceea era imposibil pentru București, am fost “executați”, atât eu cât și, din păcate, tot ce am construit… Dosar penal, acuze nedrepte la adresa mea… iar în final… nevinovat, cauza clasată, dosarul penal vizând implicarea mea în handbal a fost închis. Dar onoarea mea a rămas pătată, stresul și teroarea în care am trait au rămas un “cadou” crunt pentru ca am făcut bine sportului românesc. Și iarăși am luat-o în 2017 de la zero, iar azi suntem ce-am fost și vom fi, vă asigur, și mai mult! Și nu doar în handbal sau rugby, ci și în fotbal. Da! Vom avea echipă de fotbal, anul acesta, promovată în Liga a 2-a, iar anul viitor vom sărbători împreună revenirea, după zeci de ani, în Liga Națională, bineînțeles cu un stadion modern, chiar dacă soluția acum va fi să reabilitam stadionul nostru de legendă de pe Dealul Florilor.

În final, vă mulțumesc celor care ați luptat și luptați pentru Baia Mare și pentru simbolul Minaur și vă prezint sigla clubului.” – Cătălin Cherecheș, primarul Băii Mari.