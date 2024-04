Astăzi, Dăncuș Ioan Doru a anunțat începerea unei campanii împotriva drogurilor și pentru sporirea siguranței în Baia Mare. El a subliniat importanța fiecărei zile în lupta împotriva acestui flagel și a evidențiat necesitatea unei acțiuni imediate.

Într-un pas important către atingerea acestui obiectiv a convocat Comitetul Local pentru Ordine Publică într-o ședință dedicată demarării campaniei. Aceasta va cuprinde măsuri etapizate desfășurate în unitățile de învățământ, parcuri și pe străzile din întregul oraș.

Totodată, Dăncuș Ioan Doru le mulțumește domnilor Mihai Cosmin Pop, inspectorul școlar general al ISJ Maramureș, domnul comisar șef de poliție Marius Velea, șeful Poliției Municipiului Baia Mare, și domnul colonel Mihai Haiduc, șeful Jandarmeriei Maramureș. Susținerea lor este esențială pentru succesul campaniei.

,,Siguranța cetățenilor, a copiilor din Baia Mare este o prioritate zero pentru mine. Am cerut ajutorul colegilor mei din direcțiile primăriei, a instituțiilor abilitate ale statului și am reușit să punem la cale primul set de măsuri pentru combaterea acestui fenomen al vânzării și consumului de droguri în orașul nostru, mai ales printre minori, unii dintre ei chiar și în vârstă de 11-12 ani.

În primă fază, vom proceda la înființarea unei echipe interinstituționale pentru combaterea acestui flagel, ajuns la cote alarmante în municipiul nostru. Echipa va fi formată din specialiști din cadrul Poliței Municipiului, DIICOT, ai Agenției Anti-drog și ai Inspectoratului Școlar Județean, dar și colegi de la Poliția Locală și Direcția de Asistență Socială care vor fi pregătiți, cu sprijinul instituțiilor partenere, în tehnici de dialog, de identificare a consumatorilor, vânzătorilor de substanțe interzise, mai ales în rândul copiilor. Încheiem un protocol cu organizația neguvernamentală Teen Challenge din Cluj pentru a pregăti psihologii din cadrul DAS Baia Mare în specializarea consilierii copiilor și persoanelor cu probleme din sfera drogurilor.

Creștem numărul și intensitatea patrulelor mixte, formate din polițiști locali, polițiști și jandarmi în așa numitele zone “fierbinți” în ceea ce privește consumul de substanțe interzise, respectiv parcurile Dacia și Mara, zonele Păltinișului, Stadion, Măgura și George Enescu. Aceste patrule mixte vor acționa și în jurul liceelor și în proximitatea acestora. Vom verifica cafenelele, barurile pentru a vedea câți copii își petrec orele de școală în aceste localuri. Scopul nostru nu este de a da amenzi sau a pune pe cineva în situații dificile, ci de a dialoga și a îndruma acești copii. În același timp, alături de instituțiile de forță și Inspectoratul Școlar, demarăm un program amplu de conștientizare asupra consumului de droguri în unitățile de învățământ din Baia Mare.

Poliția Locală trebuie să inspire și să fie percepută ca o AUTORITATE! I-am rugat în acest sens pe domnii polițiști și jandarmi ca, în cadrul acestor acțiuni mixte, să instruiască direct din stradă, din câmpul muncii, polițiștii locali băimăreni în măsuri, modalități de abordare și de acțiune în situații ce țin de siguranța noastră, a cetățenilor.

Instalăm camere de supraveghere pentru toate școlile și liceele din oraș. În scurt timp, începem cu primele 10 unități de învățământ unde avem informații că există o problemă a drogurilor, dar și de disciplină. Camerele nu vor fi montate în interiorul clădirilor, pentru moment, ci doar în afara acestora.

Începem demersurile pentru dezvoltarea unui proiect important: un centru de consiliere în care vom aduce psihologi pregătiți, parte a acestui amplu demers. Vom dialoga în permanență cu părinții și profesorii și, cu ajutorul instituțiilor abilitate, îi vom informa despre lucrurile care pot da un semnal de alarmă în ceea ce privește pericolul consumului de droguri de către copii.

Baia Mare trebuie să devină un oraș cu adevărat sigur și trebuie să acționăm ferm, concret și precis pentru asta. Vă voi ține la curent, în săptămânile ce urmează, cu privire desfășurarea aceastei campanii de o importanță majoră. Acționăm, cu #încredere, pentru băimăreni!” – specifică Dăncuș Ioan Doru