Unii cred că zice lucrurile verde-n față, altii o cred exagerată, dar în mesajul postat astăzi pe rețelele de socializare, Dana Buteanu sigur dă o palmă statului român, o palmă meritată.

„RUSINE, ROMANIA!

RUSINE, TUTUROR AUTORITATILOR!

Alexandru Arsinel…unul dintre marii nostri artisti, fara de care teatrul de revista si divertismentul nu ar mai fi fost aceleasi…cel care ne a luminat vietile o jumatate de veac…un veac greu pentru cei mai multi…cel care a creat si niciodata parasit, poate cel mai iubit duet din istoria umorului romanesc…un artist atat de iubit, atat de adorat…A AJUNS IN ROMANIA GENERATIEI FARA DE VALORI, INTR UN AZIL DE BATRANI! ULTIMII ANI AU FOST DOAR DESPRE CAT A FOST DE BOLNAV, DE UMILIT DE NISTE NETERMINATI FARA DE DUMNEZEU!

UNDE ESTE ROMANIA LUI ALEXANDRU ARSINEL?

NU VA ESTE RUSINE???

UNDE ESTE STATUL!??? DE CE AJUNG MARII ARTISTI SI INTELECTUALI SA FIE UMILITI??? DE CE ALEXANDRU ARSINEL NU LOCUIESTE INTRE LUCRURILE SI AMINTIRILE LUI, CU ASISTENTA PERMANENTA PLATITA SE STAT??? DE CE NU NE REAPECTAM PUTINII ALESI DE DUMNEZEU??? CUM VA SUPORTATI PE SCAUNELE PE CARE ATI AJUNS CUM STIM CU TOTII SI NU STATI IN PICIOARE IN FATA UNEI ASEMENEA VALORI???

Unde sunteti? CE A RAMAS DIN NOI, DOAMNE???

UNDE S BOGATII ROMANIEI???? DE CE NU L TINETI IN PALME PE ALEXANDRU ARSINEL? DE CE?????

DE CE NU STA LA EL ACASA, PROTEJAT, AJUTAT, IUBIT, PRETUIT??????? CAT COSTA, MA?????

CE TARA E ASTA?????

ALOOOOOOOOOOOO GUVERNU????

Alexandru Arsinel a ajuns la ATI…dintr un camin de batrani!

DOAMNE, VINO DOAMNE, SA VEZI CE A MAI RAMAS DIN OAMENI!!!!!” -se arată în postarea acesteia.