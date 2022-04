Noi imagini publicate de Armata Ucraineană arată că soldații ruși au săpat tranșee în apropierea centralei nucleare de la Cernobîl, în așa-numita Pădure Roșie, porțiunea cel mai puternic contaminată radioactiv a zonei de excludere.

Pădurea a primit acest nume pentru că pinii de pe zeci de kilometri pătraţi au devenit roşii după ce au absorbit radiaţia de la accidentul nuclear din 1986.

Imaginile au fost filmate cu drona de armata ucraineană și difuzate pe Telegram de Energoatom, operatorul de stat al centralelor nucleare din Ucraina, scrie CNN.

📽️Drone footage of Russian (now abandoned) trenches in #Chornobyl zone #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/RgbOwesMkF

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) April 6, 2022