Naţionala „Stejarilor” va pregăti primul meci din Rugby Europe Championship 2020 (REC), contra Georgiei, în Antalya (Turcia). Stagiul de pregătire se va efectua în perioada 12-22 ianuarie.

De altfel, joi, 9 ianuarie, jucătorii primei reprezentative care evoluează în campionatul intern se vor reuni pentru prima parte a pregătirii.

Din Antalya, tricolorii vor pleca direct în Georgia, la Martkopi. Acolo vor sta până pe 1 februarie, când va avea loc meciul cu Georgia, la Tbilisi.

„Acest cantonament pe care îl vom face în Turcia va fi ideal pentru a pregăti meciul cu Georgia. Vom putea construi pe ceea ce am început în luna noiembrie. Atunci am creat direcţiile pe care ne vom dezvolta jocul şi am stabilit felul în care vom juca în REC în acest an. Luna trecută jucătorii au avut o minivacanţă, astfel că va fi important să lucrăm mult şi pe tehnica de contact. Am văzut o atitudine pozitivă din partea jucătorilor şi un apetit imens pe care l-au arătat în a-şi îmbunătăţi abilităţile tehnice. Câţiva dintre jucătorii cu experienţă m-au impresionat prin pregătirea fizică pe care au arătat-o”, a declarat Andy Robinson, antrenorul principal al României.

„Am fost încântat să vad potenţialul tinerilor jucători şi sper ca pe parcursul Rugby Europe Championship câţiva dintre ei să îşi câştige locul în prima echipă. Această competiţie va fi o provocare pentru noi datorită progresului pe care Rusia şi Georgia l-au făcut de-a lungul Cupei Mondiale 2019. Sunt nerăbdător să văd cum va gestiona echipa aceste provocări. Sunt sigur că dacă băieţii vor munci mult şi vor da totul în fiecare meci, vom obţine un rezultat pozitiv”, a mai spus antrenorul României.

Pentru prima parte a stagiului au fost selecţionaţi 32 de jucători din ţară. Acestora li se vor alătura şi „Stejarii” care evoluează în străinătate.

Lotul convocat pentru stagiul din Antalya:

Pilieri: Iulian Hartig (CSM Ştiinţa Baia Mare), Constantin Pristaviţă (CSM Ştiinţa Baia Mare), Horaţiu Pungea (Timişoara Saracens), Cosmin Manole (CS Dinamo)

Taloneri: Ovidiu Cojocaru (CSM Ştiinţa Baia Mare), Eugen Căpăţână (Timişoara Saracens), Andrei Rădoi (Timişoara Saracens), Tudor Butnariu (CSA Steaua);

Linia a II-a: Ionuţ Mureşan (Timişoara Saracens), Johan Van Heerden (CS Dinamo), Dorin Lazăr (Timişoara Saracens);

Linia a III-a: Cristi Chirică (CSM Ştiinţa Baia Mare), Damian Strătilă (Timişoara Saracens), Vlad Neculau (Timişoara Saracens), Dragoş Ser (CSA Steaua), Adrian Ion (ACS Tomitanii), Kamil Sobota (ACS Tomitanii);

Mijlocaş la grămadă: Gabriel Rupanu (Timişoara Saracens), Florin Surugiu (CSA Steaua), Tudorel Bratu (CS Dinamo);

Mijlocaş la deschidere: Tudor Boldor (CSA Steaua), Daniel Plai (CSA Steaua);

Aripi: Robert Neagu (CSA Steaua), Marius Simionescu (Timişoara Saracens), Vlăduţ Zaharia (Timişoara Saracens), Ionuţ Dumitru (CSA Steaua), Cosmin Iliuţă (SCM Gloria Buzău);

Centri: Vlăduţ Popa (Timişoara Saracens), Florin Vlaicu (CSA Steaua), Cătălin Fercu (Timişoara Saracens);

Fundaş: Paul Popoaia (CSM Ştiinţa Baia Mare), Ionel Melinte (Timişoara Saracens);

Staff-ul tehnic: Andrew Robinson – antrenor principal, Laşa Tavarkiladze – antrenor asistent, Sosene Anesi – antrenor asistent, Florin Taşcă – preparator fizic.

Programul României în REC 2020:

1 februarie Georgia – România, Tbilisi

8 februarie Portugalia – România, Caldas da Rainha

22 februarie România – Spania, Stadionul Municipal Botoşani

7 martie Rusia – România, Krasnodar

14 martie România – Belgia, Stadionul Municipal Botoşani.