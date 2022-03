Sfântul Părinte a trimis o scrisoare tuturor episcopilor din lume cu ocazia apropiatului Act de Consfințire a Rusiei și Ucrainei la Inima Neprihănită a Mariei. Rugăciunea de Consfințire, al cărei text îl oferim aici în română, este prezidată de papa Francisc în bazilica San Pietro vineri, 25 martie 2022, sărbătoarea Bunei Vestiri.

”Dragă frate, a trecut aproape o lună de la începutul războiului în Ucraina, care zilnic provoacă suferințe din ce în ce mai înspăimântătoare acestei populații martirizate, amenințând chiar pacea mondială”: spune papa Francisc în scrisoarea trimisă episcopilor din lumea întreagă cu ocazia apropiatei consacrări, în 25 martie a.c., a Rusiei și Ucrainei la Inima Neprihănită a Mariei. Scrisoarea a fost trimisă în 21 martie.

”Biserica, în această oră întunecoasă”, afirmă Sfântul Părinte, ”este puternic chemată să mijlocească la Principele Păcii și să fie apropiată de cei care plătesc în propria persoană consecințele conflictului. Sunt recunoscător, în această privință, tuturor celor care, cu o mare generozitate, răspund la apelurile mele la rugăciune, post și caritate”.

”Acum, primind și numeroasele cereri din partea Poporului lui Dumnezeu, doresc să încredințez într-un mod special Fecioarei Maria națiunile aflate în conflict. După cum am spus ieri [20 martie – n.r.], la finalul rugăciunii Angelus, în 25 martie, solemnitatea Bunei Vestiri, intenționez să săvârșesc un solemn Act de Consfințire a omenirii, în particular a Rusiei și Ucrainei, la Inima Neprihănită a Mariei. Întrucât e bine a se dispune la invocare păcii fiind reînnoiți de iertarea lui Dumnezeu, acesta va avea loc în contextul unei Celebrări a Pocăinței, care se va desfășura în bazilica Sfântul Petru la ora Romei 17.00. Actul Consacrării este prevăzut către ora 18.30”.

Acesta, continuă papa Francisc în scrisoarea adresată episcopilor, ”vrea să fie un gest al Bisericii universale, care în acest moment dramatic, conduce la Dumnezeu, prin Mama sa și a noastră, strigătul de durere al celor care suferă și imploră sfârșitul violenței, și încredințează Reginei păcii viitorul omenirii. Vă invit, așadar, să vă uniți spiritual la acest Act, convocând, în ziua de vineri, 25 martie, preoții, persoanele consacrate și ceilalți credincioși la rugăciunea comunitară în lăcașurile sfinte, astfel încât Poporul Sfânt al lui Dumnezeu să înalțe cu o singură inimă și un singur suflet rugămintea către Maica sa”.

Scrisoarea Sfântului Părinte este însoțită de traducerea în diferite limbi a textului Rugăciunii de Consfințire.

Vă oferim aici traducerea în limba română publicată prin grija Conferinței Episcopilor din România.

Act de consfințire la Inima Neprihănită a Mariei

O Marie, Maica lui Dumnezeu și Maica noastră, la tine alergăm în acest ceas de încercare. Tu ești Mamă, ne iubești și ne cunoști: nimic din ceea ce avem pe suflet nu-ți este ascuns. Maica milostivirii, de atâtea ori am simțit gingășia ta plină de grijă, prezența ta ce readuce pacea, căci tu ne călăuzești mereu spre Isus, Principele păcii.

Noi am pierdut calea păcii. Am uitat ce ne-au învățat tragediile secolului trecut; am uitat jertfa milioanelor de oameni căzuți în războaiele mondiale. Ne-am abătut de la angajamentele luate de Comunitatea Națiunilor, iar acum suntem pe cale să trădăm visurile de pace ale popoarelor și speranțele celor tineri. Ne-am îmbolnăvit de lăcomie, ne-am închis în interese naționaliste, ne-am lăsat secătuiți de indiferență și paralizați de egoism. Am preferat să nu ținem seama de Dumnezeu, să conviețuim cu falsitățile noastre, să hrănim agresivitatea, să nimicim vieți și să acumulăm arme, uitând că suntem păzitori ai aproapelui nostru și purtători de grijă ai casei noastre comune. Am distrus, prin război, grădina Pământului, am rănit, prin păcat, inima Tatălui nostru, care ne vrea frați și surori. Am devenit indiferenți față de toți și de toate, în afară de noi înșine. De aceea spunem cu rușine: iartă-ne, Doamne!

Cufundați în mizeria păcatului, în ostenelile și slăbiciunile noastre, în misterul fărădelegii răului și al războiului, tu, Maică Sfântă, ne amintești că Dumnezeu nu ne părăsește, ci continuă să ne privească cu iubire, dornic să ne ierte și să ne ridice din nou. El ni te-a dăruit și a rânduit în Inima ta Neprihănită un refugiu pentru Biserică și pentru omenire. Din bunătate dumnezeiască tu ești cu noi și ne călăuzești cu gingășie, chiar și pe căile cele mai strâmte și mai întortocheate ale istoriei.

La tine alergăm, așadar, bătând la ușa Inimii tale, noi, fiii tăi preaiubiți, pe care îi cercetezi neobosit în orice vreme și îi chemi necontenit la convertire. În acest ceas întunecat, vino în ajutorul nostru și ne mângâie! Spune-i fiecăruia dintre noi: „Oare nu sunt cu tine eu, Mama ta?” Tu știi cum să desfaci tot ce-i încâlcit în inimile noastre, să dezlegi nodurile vremurilor noastre. În tine ne punem din nou încrederea. Suntem încredințați că tu nu disprețuiești cererile noastre și ne vii în ajutor, mai ales în clipele de încercare.

Așa ai făcut la Cana Galileei, când ai grăbit momentul lucrării lui Isus și ai prilejuit prima sa minune în lume. Atunci când sărbătoarea se transformase în tristețe, tu i-ai spus: „Nu au vin”. Spune-i-o din nou lui Dumnezeu, o, Mamă, pentru că astăzi ni s-a sfârșit vinul speranței, s-a pierdut bucuria, s-a diluat fraternitatea. Am pierdut omenia, am distrus pacea. Am ajuns în stare de orice violență și distrugere. Avem nevoie îndată de intervenția ta de mamă.

Primește, așadar, o, Mamă, această rugăminte a noastră:

Tu, Steaua mării, nu ne lăsa să naufragiem în furtuna războiului;

Tu, Chivotul Noului Legământ, inspiră planuri și căi de împăcare;

Tu, „Pământ ceresc”, instaurează din nou armonia lui Dumnezeu în lume;

Stinge ura, potolește răzbunarea, învață-ne iertarea;

Eliberează-ne de război, apără lumea de amenințarea nucleară;

Regina Sfântului Rozariului, retrezește în noi nevoia de a ne ruga și de a iubi;

Regina familiei umane, arată popoarelor calea fraternității;

Regina păcii, dobândește lumii pacea!

Plânsul tău, o, Marie, să înmoaie inimile noastre împietrite. Lacrimile tale, vărsate pentru noi, să facă iarăși să înflorească această vale, pe care ura noastră a secătuit-o. Și, deși zgomotul armelor nu încetează, rugăciunea ta să ne predispună la pace. Mâinile tale de mamă să-i mângâie pe cei care suferă și fug alungați de bombe. Îmbrățișarea ta maternă să-i mângâie pe cei care sunt siliți să-și lase casa și patria. Inima ta îndurerată să trezească în noi compătimirea și să ne încurajeze să deschidem porțile și să ne îngrijim de omenirea rănită și alungată.

Sfântă Maică a lui Dumnezeu, pe când stăteai la poalele crucii, Isus, văzându-l pe ucenicul său alături de tine, ți-a spus: „Iată-l pe fiul tău!”: în acest fel ne-a încredințat pe fiecare dintre noi ție. Apoi i-a spus ucenicului și fiecăruia dintre noi: „Iat-o pe mama ta!” Maică, dorim acum să te primim în viața și în istoria noastră. În ceasul acesta, omenirea istovită și copleșită stă la picioarele crucii împreună cu tine. Și are nevoie să ți se încredințeze ție, să se consfințească lui Cristos prin tine.

Poporul ucrainean și poporul rus, care te venerează cu iubire, aleargă la tine, în timp ce inima ta bate pentru ele și pentru toate popoarele chinuite de război, de foamete, de nedreptate și de mizerie.

Noi, așadar, Maica lui Dumnezeu și Maica noastră, ne încredințăm și ne consfințim în mod solemn Inimii tale Neprihănite pe noi înșine, precum și Biserica și întreaga omenire, în mod deosebit Rusia și Ucraina.

Primește această consfințire, pe care o săvârșim cu încredere și iubire, pune capăt războiului, dobândește lumii pacea. Acel „da” izvorât din inima ta i-a deschis Principelui păcii porțile istoriei; avem încredere că, prin mijlocirea Inimii tale, se va înfăptui și pacea. Ție, așadar, îți consacrăm viitorul întregii familii umane, nevoile și așteptările popoarelor, neliniștile și speranțele lumii.

Prin mijlocirea ta să se reverse asupra Pământului Milostivirea divină, iar minunatul ritm al păcii să orânduiască din nou zilele noastre. Tu, Femeia care ai rostit acel „Da”, Tu, asupra căreia s-a revărsat Duhul Sfânt, readu între noi armonia lui Dumnezeu. Adapă uscăciunea inimii noastre, tu care „îi ești speranței fântână pururi vie”. În tine, Fiul lui Dumnezeu a luat trup omenesc; fă din noi făuritori ai comuniunii. Tu, care ai umblat pe drumurile noastre, călăuzește-ne pe cărările păcii. Amin.

vaticannews.va