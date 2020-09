Depopularea satului românesc este vizibilă de mulți ani. Țara Codrului este aproape goală. Aproximativ una din două case este pustie. Deși este vacanță, nu era niciun copil pe uliță și extrem de puțini prin vreo curte. Semn că nici în casele locuite nu sunt foarte multe familii tinere. Este imagine ape care a întâlnit-o umblând la pas prin Rodina, Tămășești și Ariniș, candidatul PMP la președinția consiliului județean, Romeo Dobocan.

„Lumea satului este mai pustie, dar la fel de faină. Într-o curte am întâlnit o familie care făcea dulceață la căldare. Silvoiță. Din prune „bistriță”. Se mai face rar! Când eram copil am stat pe lângă multe căldări în care se fierbea dulceață. Ne plimbam de la o curte la alta, în funcție de cine punea căldarea pe foc, doar ca să simțim mirosul de dulceață”, își amintește Dobocan episoade din copilărie în timp ce poartă dialog cu oamenii din curte.

Marea problemă a oamenilor este lipsa de sprijin. Tărgul de la Ariniș, Ardihat cum e cunoscut prin zonă, e mai sărăcăcios. Funcționează de mulți ani doar partea de piață. Oborul e închis. Locul era foarte animat pe vremea când se puteau vinde animale. Numărul acestora este din ce în ce mai mic în zonă. Dacă nu ai unde să le vinzi, omul renunță încet-încet la a mai ține vaci, porci, oi…

Lumea satului are nevoie urgentă de politici de susținere, spune Romeo Dobocan. În cea mai mare parte ele trebuie să vină pe linie guvernamentală. „În programul cu care candidez pentru președinția consiliului județean, #soluțiaDobocan, am cuprins măsuri care să încurajeze afacerile pornite din zona rurală. Voi sprijini asociațiile și înregistrarea produselor. Este nevoie de asistență în implementarea și derularea de proiecte. Am în proiect finanțarea de depozite de legume-fructe cu cameră cu atmosferă controlată; acord cu lanțurile de super-market-uri de a pune la dispoziția producătorilor zonali, periodic, spații destinate; parteneriate cu diverse administrații publice din țară pentru organizarea unor târguri de produse sub brandul „Produs din Maramureș”. Lărgirea ariei de desfacere a produselor și controlul calității sunt în beneficiul producătorului și cumpărătorului”, sunt câteva dintre ideile pe care Dobocan le va implementa după ce va ajunge președintele consiliului județean.