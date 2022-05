România s-a calificat în finala Eurovision 2022, care va avea loc pe 14 mai, la Torino.

Reprezentantul României la Eurovision 2022, WRS (Andrei Ionuţ Ursu) a reuşit să se califice în ultima etapă a concursului cu piesa „Llamame”.

România a concurat, joi, în a doua semifinală, alături de Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan, San Marino, Israel, Malta, Muntenegru, Cehia, Polonia, Belgia, Macedonia de Nord, Suedia, Estonia şi Irlanda.

În semifinala de marți seara obținuseră calificarea în finală și reprezentanții Republicii Moldova – formația Zdob și Zdub și Advahov Brothers -, precum și membrii grupului „Kalush Ucraina”, considerați marii favoriți ai competiției Eurovision de anul acesta.

Piesa celor de la Zdob și Zdub, „Trenulețul”, foarte ritmată și cu influențe populare, vorbește cu mult umor despre relația dintre frații de peste cele două maluri ale Prutului.

Tot cu influențe populare, însă combinate cu ritmuri rap, este și melodia ucrainenilor, „Stefania”, care este însă dedicată mamelor prinse în războiul din Ucraina.

Finala concursului european va avea loc sâmbătă.

Eurovision Song Contest 2022 este găzduită de Italia, țara care a câștigat anul trecut competiția grație trupei rock Måneskin, care a interpretat melodia „Zitti e Buoni”.

Concursul de anul acesta se desfășoară sub sloganul „The sound of beauty”, la Sala Pala Olimpico din Torino.

Ţările calificate în finală, după cea de-a doua semifinală:

Finlanda – The Rasmus, „Jezebel”

Serbia – Konstrakta – „In Corpore Sano”

Azerbaidjan – Nadir Rustamli – „Fade to Black”

Australia – Sheldon Riley – „Not The Same”

Estonia – Stefan – „Hope”

România – WRS – „Llámame”

Polonia – Ochman – „River”

Belgia – Jérémie Makiese – „Miss You”

Suedia – Cornelia Jakobs – „Hold Me Closer”

Cehia – We Are Domi – „Lights Off”