România se plasează între primele cinci ţări la nivel mondial în ceea ce priveşte rezultatele porumbeilor voiajori, a declarat vineri seară preşedintele Comisiei Naţionale Columbofile şi vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Columbofililor din România, „Columba”, Florin Gătejescu.

Potrivit acestuia, în România există crescători de „foarte mare valoare” de porumbei voiajori.

„Dintre ţări, Polonia are cel mai mare palmares olimpic. România este în Top 5. Polonia, Slovacia, Belgia, Germania, dar şi România olimpică este, în acest moment, în Top 5 la nivel internaţional. România are şi campion olimpic, şi vicecampion olimpic, şi locul III, iar în World Best Pigeon sunt porumbei cu chiar două locuri I. Avem în ţară crescători de foarte mare valoare” a precizat Gătejescu la festivitatea de premiere a Olimpiadei Internaţionale a Porumbeilor Voiajori care s-a ţinut la Oradea.

Peste 30 de ţări au participat la ediţia a 37-a a Olimpiadei porumbeilor

Evenimentul a avut loc vineri seara în Piaţa Unirii din centrul oraşului, în prezenţa a peste 2.000 de spectatori, pasionaţi columbofili din cele peste 30 de ţări participante la ediţia a 37-a a Olimpiadei, organizatori şi invitaţi. Prezentatori, în română şi engleză, Andreea Marin şi actorul orădean Răzvan Vicoveanu.

Nefiind un concurs, Olimpiada porumbeilor voiajori reuneşte în expoziţie, la Arena Oradea, cele mai valoroase exemplare cu cele mai mari punctaje obţinute în ultimii doi ani la concursurile de profil, iar posesorii acestora sunt premiaţi cu medalii şi cupe.