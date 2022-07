Elevii români care au participat la Olimpiada Internațională de Chimie 2022, organizată de China și desfășurată online, au luat 2 medalii de aur, una de argint și una de bronz, conform rezultatelor anunțate luni, 18 iulie, după cum a declarat pentru Edupedu.ro profesoara Daniela Bogdan. „Este o performanță deosebită, o performanță care arată efortul pe care l-au depus acești elevi, împreună cu profesorii lor pregătitori de la clasă, împreună cu echipa de profesori universitari care a asigurat pregătirea lor”, a precizat aceasta.

Rezultatele elevilor români:

Alexandru Catalin Dianu de la Liceul Internațional de Informatică, București – aur

Vlad Iova de la Colegiul Național “Emanuil Gojdu”, Oradea – aur

Teodor Padureanu de la Colegiul Ferdinand I, Bacău – argint

Vlad Gabriel Ristache de la Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu” – bronz

Cadrul didactic a menționat că au participat 326 de elevi din 83 de țări: „Olimpiada Internațională de Chimie din 2022 era programată de aproximativ cinci ani a se desfășura în China, ori e ușor de înțeles de ce nu s-a desfășurat în format fizic, ci online. Era prea mare riscul, presupun, pentru a merge în China. Așa au hotărât organizatorii, că este mai bine să se desfășoare online”.

Întrebată dacă anii pandemici au afectat elevii, cadrul didactic a spus următoarele: „Elevii s-au pregătit, dovadă fiind rezultatele. S-au pregătit în continuare și au fost pregătiți. Noi, anul trecut, am ținut chiar și olimpiada Națională, în format online, și am participat chiar dacă Ministerul Educației a anulat competițiile școlare, am participat și am avut și anul trecut rezultate foarte bune: au fost trei medalii de aur și una de argint”.

Profesoara a spus că nu există un psiholog pentru lotul elevi, dar ar putea să fie pe viitor: „S-a încercat la un moment dat această variantă, dar eu am considerat că nu a fost de prea mare folos impactul psihologului, pentru că mai degrabă încercat să obțină date despre lot, decât să-i ajute pe ei, dar poate că a fost o întâmplare mai puțin gândită pe partea aceasta de gestionarea emoțiilor”.

Coordonator al pregătirii lotului este academicianul Marius Andruh.

Daniela Bogdan, pentru Edupedu.ro:

„A fost o echipă destul de omogenă, pregătită de profesori universitari de la Universitatea din București, Universitatea Politehnica din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara și trei cercetători de la Institutul de Chimie organică.”