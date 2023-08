Fosta mare canotoare Elisabeta Lipă, în calitatea de preşedintă a Agenţiei Naţionale pentru Sport (ANS), a afirmat că bilanţul de nouă medalii, opt de aur şi una de argint, obţinut de sportivii români la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Krefeld ”reprezintă o performanţă extraordinară”.

„În ultimii ani, România a tot demonstrat faptul că are cel mai bun lot de tineret din Europa, iar în 2023 am continuat această tradiţie frumoasă. Nouă medalii, dintre care opt de aur şi una de argint, reprezintă o performanţă extraordinară şi o dovadă a faptului că am reuşit să formăm un lot de tineret extrem de valoros. Rezultatele lor sunt lăudabile şi semnifică un viitor cu multe medalii strălucitoare pentru canotajul românesc”, a declarat Lipă.

”Ţin să îi felicit pe sportivi, antrenori, echipa medicală şi întregul colectiv tehnic care a contribuit la aceste rezultate ce plasează din nou România pe locul 1 în clasamentul pe medalii. Mulţumim de asemenea şi partenerilor Federaţiei Române de Canotaj, deoarece fără ei sportivii nu ar avea susţinerea necesară pentru a obţine aceste performanţe”, a mai spus Elisabeta Lipă.

România a cucerit opt medalii de aur şi una de argint, duminică, la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Krefeld (Germania).