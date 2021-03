Un italian în vârstă de 63 de ani a murit după un cumplit accident produs la Spresiano, în apropiere de Veneția. Colegul său, un român ce se afla la volanul unui TIR, nu l-a observat în oglindă și a dat peste el cu mastodontul, în timp ce făcea la dreapta. Victima tocmai primise o nouă ofertă de angajare și era în ultima zi de muncă.

Victima, Guglielmo Gava, tocmai primise o nouă oportunitate de angajare. Din acest motiv, vineri după-amiază, șoferul de camion din Treviso se afla la Spresiano în camionul unui coleg de origine română, I.L., născut în 1971. Potrivit publicației Il Gazzettino, cei doi șoferi au făcut o plimbare împreună, pe camion, pentru ca Guglielmo Gava să îi explice românului ultimele detalii cu privire la mașină.

Nenorocirea a avut loc în jurul orei 18. După ce a coborât din cabina camionului pentru a se întoarce la mașina sa, Gava a fost strivit de camion: românul, virând la dreapta, nu l-a observat și a trecut peste el.

Medicii care au intervenit la fața locului nu au mai putut face nimic, rănile fiind incompatibile cu viața. Polițiștii italieni l-au interogat mult timp pe colegul șoferului de camion ca să înțeleagă cu exactitate de ce nu a observat prezența bărbatului de 65 de ani, lovit frontal de camion în timpul manevrei.

Era ultima sa zi de muncă a italianului lovit de TIR

Românul de 50 de ani era în stare de șoc după tragedie, plângând inconsolabil: „Ne-am luat rămas bun, am coborât din camion și am mers pe trotuar. Am verificat oglinzile și apoi am virat la dreapta. Nu mi-am dat seama că era în fața vehiculului, nu am putut să-l văd”, a declarat bărbatul, în lacrimi.

Cu câteva minute înainte de tragicul accident, victima îl rugase pe român să îl lase să coboare: „Oprește aici, o să-mi iau mașina”. După ce și-au luat rămas bun, nu și-a dat seama că bărbatul de 63 de ani nu se mai afla pe trotuar, ci în fața camionului. Imediat ce a pornit, l-a lovit.