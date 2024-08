Noua ediție a Rock N’ Road care s-a desfășurat la Băiuț s-a bucurat de un număr record de participanți. Organizatorii spun că au fost prezenți aproximativ 5.000 de oameni, mulți motocicliști venind din alte județe, dar și din străinătate.

”Am avut peste 1.400 de motociclete și mașinile au blocat satul și fiecare colțișor din perimetrul desfășurării evenimentului. Persoane au fost în jur de 5.000, cu tot cu oamenii din comună care ne-au onorat cu prezența”, a declarat Csabi Rusiczki, președintele clubului moto a Rock N’ Road.

Și pe rețelele de socializare, cei prezenți au avut numai cuvinte de laudă la adresa organizatorilor.

”Peste tot a fost ordine și curățenie. Lumea s-a distrat fără să existe incidente. Organizatorii, dar și participanții, au fost foarte prietenoși. Un lucru rar întâlnit în țara noastră, îl reprezintă și faptul că orice obiect găsit a fost returnat proprietarului, fie că vorbim de telefoane sau de bijuterii”, spune unul dintre participanți.

Concertele anunțate au fost așteptate cu sufletul la gură de iubitorii muzicii rock, care au avut ocazia de a-i vedea pe cei de la Bucovina, Focul Viu, Masterpiece, Antpile sau Gothic.

În cadrul programului a fost cuprins și un moment artistic de promovare a tradițiilor și obiceiurilor din Maramureș, fiind invitat Grupul Iza. Nu a durat mult ca cei prezenți să încingă o horă. Cu toată distracția însă, nu a lipsit nici momentul de reculegere, pentru a onora memoria lui Marinel Petreuș, plecat prea devreme dintre noi.

Per total, evenimentul s-a bucurat de un real succes și seriozitatea organizatorilor se vede prin numărul tot mai mare de participanți, de la an la an.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș , Primăria Comunei Băiuț, Maramureș și Organizația de management al destinației Maramureș (Visit Maramureș).

Așteptăm cu nerăbdare următoarea ediție a Rock N’ Road Weekend!

Ana-Maria Hojda