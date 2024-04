Rezultatele obținute de elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” Baia Mare la Olimpiada națională de limba franceză și de limbi romanice – etapa județeană sunt meritorii, ca în fiecare an.

Cei 11 elevi calificați la etapa națională:

– Dumitraș Denisa din clasa a IX-a D, Pop Raysa din clasa a X-a E, Mateșan Aniela din clasa a XII-a D, la limba franceză;

– Drădean Alexandra din clasa a X-a C, Kovacs Roberta din clasa a XI-a C, Bârsan Ariana din clasa a XI-a D, Sînă Vanesa din clasa a XII-a G, la limba spaniolă;

– Demian Călin din clasa a X-a D, Pop Francesco din clasa a X-a C, Groșan Roxana din clasa a XI-a C, Jurgea Darius din clasa a XII-a C, la limba italiană.