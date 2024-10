Rezervistii maramureseni au protestat si nu au participat la ceremoniile dedicate Zilei Armatei!

De Ziua Armatei Române, azi 25 octombrie 2024, în fața Palatului Administrativ din Baia Mare, peste 200 de militari în rezervă și în retragere au protestat din cauza inechităților din sistemul de pensii militare.

Protestul a fost organizat de către ANCMRR „Al. I. Cuza”, Filiala Maramureș și ANCMRR M.A.I. „Pintea Viteazul” Filiala Maramureș.

Este pentru prima dată în istoria recentă a României când, de Ziua Armatei, militarii în rezervă maramureșeni ies în stradă pentru a-și striga ofurile.

Este impardonabil comportamentul autorităților care i-au in derâdere veteranii de război si pe rezerviști. Semnalul de alarma tras de aceștia se spera sa trezească sentimentele naționale si sociale ale nor entități civice!

Oare or avea vrun succes?

Radu Tolas