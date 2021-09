Un caz incredibil a fost reclamat zilele trecute la Poliția Municipiului Baia Mare, respectiv o spargere de auto din care a fost sustras un portmoneu cu acte și bani dar și un telefon mobil. După ce poliția a intrat în posesia imaginilor cu unul dintre făptași care se poza cu telefonul furat în mână, o desfășurare de forțe a avut loc în numai câteva ore. De la un caz singular de furt s-a identificat o adevărată rețea de hoți care acționează de mult timp pe raza municipiului. Toți cei implicați au fost duși la audieri, iar păgubitul a reușit să își recupereze, în doar câteva ore de la demararea anchetei, atât portofelul cu acte cât și telefonul, ambele intacte.

Victima hoților dorește să mulțumească agenților de poliție pentru cooperarea și operativitatea de care au dat dovadă în soluționarea cazului și să arate că toți pașii care au fost făcuți în ultimele 24 de ore pentru rezolvarea cazului său au avut un final fericit.

”Această acțiune a Poliției Municipiului Baia Mare mi-a arătat faptul că pot apela cu încredere la oamenii legii. Am fost sceptic la început însă acum realizez că am greșit când am spus că nu intervin suficient de repede. În doar câteva ore de la prezentarea dovezilor mi-am recuperat atât telefonul cât și portmoneul cu acte, fapt care mă scutește de foarte multe drumuri inutile și alți bani pierduți. Pot spune că, de această dată, felul în care au acționat polițiștii din Baia Mare se poate încadra la capitolul: ”AȘA DA!”.

Așteptăm informații oficiale și de la Inspectoratul Județean de Poliție în acest caz care pare să fie unul ce va face legătura între mult mai multe furturi din Baia Mare. Deci se poate!