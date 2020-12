Deja s-a depasit orice limita cu asa zisul rasism. Meciul de aseara intre PSG-Basaksehir (campioana Turciei) este noaptea mintii. Este dincolo de orice limita. Deci arbitrul roman, Coltescu, a spus despre un antrenor „cel negru” ca sa il poata identifica din 10 persoane albe aflate pe margine. Nu a fost folosit in sens peiorativ, nu l-a jignit, nu i-a spus „cioara aia, maimuta aia, babuinul ala idiot” ci doar „tipul negru” . Era singura modalitate logica de identificare fiind imbracati toti la fel.

Si de aici, dragii mosului, a iesit un circ dincolo de orice imaginatie si meciul s-a anulat pe motive de „rasism”?!?

Senegalezul ala, „tipul cel negru”, a avut o criza de identitate in direct. A inceput sa urle „rasism” , mai-mai nu se dadea cu curu’ de pamant intr-un spectacol gretos. Probabil ca se credea vreun urmas al vikingilor, blond cu ochi albastri in loc de negru ca noaptea. Cert este ca nu se simte bine in pielea lui.

Mai mult presedintele Turciei, retardatul ala de Erdogan, iese la declaratii sa condamne „rasismul” romanilor. Al romanilor, da? Bai fratilor, noaptea minitii e putin spus. Acesti aparatori ai drepturilor omului, aceste fiinte pacificatoare si luptatori ai luminii, adica turcii, au ajuns sa condamne rasismul romanilor in timp ce mai omoara niste kurzi si sirieni?!? Poate nu ati inteles bine, deci Erdogan codamna rasismul romanilor. Ma ia durerea de cap.

Draga domnule Coltescu, nu ati gresit cu nimic. A gresit lumea asta defecta care a ajuns sa vada rasism si unde nu exista. Lumea asta defecta care ne impune reguli aberante si incearca sa faca din normal anormal. Daca arbitrai in Africa si ti-ar fi zis cei de acolo, „arbitrul cel alb” sunt sigur ca nu te-ai fi simtit jignit si nici nu faceai vreo criza. Pentru ca, guess what, esti alb si nu e nici o rusine la fel cum a fi negru inseamna negru si nu e nici o rusine.

Rasismul in sine a fost justificat pana la un punct. Si pe buna dreptate exista motive sa condamnam rasismul. Insa ceea ce traim acum nu are nici o legatura cu rasismul. De la un principiu normal de a respecta orice om fara a tine cont de culoarea pielii, am ajuns intr-o realitate distopica in care cuvantul „negru” este scos din vocabular, in care sunt scoase carti din biblioteci si se modifica istoria. Agresivitatea cu care ni se impun tot felul de reguli aberante in numele rasismului nu duce decat la efectul contrar.

Poate sa imi inchida contul Facebook, poate sa ma blocheze Zuckerberg dar este prea mult. S-a depasit orice limita cu prostia asta si efectul este exact invers. Sunt convins ca si francezul de rand crede fix la fel ca mine dar il forteaza legislatia tampita sa taca asa cum incearca CNCD-ul sa bage pumnul in gura oricui in Romania.

Mesajul meu pentru toti astia care se catara pe rasism ca sa ne impuna „new normal” este MARS BAI GUNOAIELOR!

