Fugiţi din calea războiului, mii de șoferi din Ucraina conduc, în aceste zile, pe șoselele din România, în drumul către o viață mai bună. Tensiunea dramei care se consumă acasă și oboseala acumulată până la ajungerea în România, se fac, însă, simțite. În ultimele zile s-au petrecut o serie de accidente în care au fost implicaţi şoferii ucraineni. Aşa că autoritățile iau acum măsuri.

După ce mai mulţi ucraineni au fost implicaţi în accidente rutiere, pe teritoriul ţării noastre, în ultimele zile, poliţiştii şi-au asumat acum o misiune specială. Pe lângă că indicatoarele din mai multe județe au fost dublate în limba ucraineană, polițiștii parcurg în trafic distanţe considerabile, oferind sfaturi preventive, respectiv recomandarea de a lua pauze când se simt obosiţi.

„Sunt mulți, obosiți, cu mașinile ful de lucruri. Mulți sunt panicați și nu au o direcție anume. Acesta este și motivul pentru care se petrec multe accidente.” – ne-a spus un polițist aflat în misiune în zona Careiului.

Agenţii de la Circulaţie le oferă şoferilor străini şi flyere cu recomandarea: Nu conduceți dacă sunteți obosiți!, tradusă în mai multe limbi, inclusiv ucrainiană. Refugiaţii îşi amintesc cu multă suferinţă situaţia din ţara lor.

Mai multe accidente în care au fost implicaţi şoferi ucraineni au avut loc în ultimele zile. Ieri, de exemplu, un microbuz și un autoturism, în care se aflau cetățeni din Ucraina, s-au ciocnit violent în localitatea Buhăiești, din Vaslui. Unii şi-au abandonat maşinile la cozile de la graniţă sau le-au lăsat în faţa aeroporturilor, iar pe alţii chiar autoturismele i-au lăsat baltă în mijlocul drumului. Este şi cazul unui grup de ucraineni, găsiţi de poliţiştii români într-o situaţie delicată. Oamenii şi-au părăsit ţara, goniţi de teama de război, dar maşina li s-a stricat în drum spre Germania tocmai la Făget, în judeţul Timiş.

La fel a fost și în Maramureș. Un automobil în care se aflau mai mulţi cetăţeni ucraineni a derapat ieri după-amiază, şi intrat în gardul unei locuinţe. A fost la un pas să lovească şi mai multe butelii de gaz, depozitate înăuntru. Ucrainenii intraseră în România prin punctul de frontieră Sighetu Marmaţiei şi îşi continuau drumul spre vama Petea, pentru a ajunge pe teritoriul Ungariei. Drumul nu era alunecos, dar este foarte posibil ca oboseala să fie cauza accidentului.

Zeci de autoturisme cu numere de înmatriculare în Ucraina au fost aseară și pe Drumul European 671, între Satu Mare și Oradea. Ucrainenii cu mașinile pline până la refuz au fugit din țara lor, mergând în coloane de 3-5, până la 10 mașini. Discutând cu Ivan, acesta ne-a spus:

„Suntem de aproape de Kiev și am ales să ne părăsim țara. Am plecat la drum în ultimul moment și acum se fac 20 de ore de când am pornit. Am trecut prin vama Sighet unde am fost primiți foarte bine. Ni s-a dat de mâncare și ni s-a oferit cazare. Mulțumesc românilor pentru tot ce fac pentru poporul ucrainean!”

Cafea, dar și ceai, au fost oferite celor pe care îi întâmpinăm în „drumul anevoios”, pe care îl au de parcurs în această perioadă dificilă.

Le suntem alături! Noi, românii, cu toții milităm pentru liniște și pace!”, este mesajul transmis de Poliţia Română pe Facebook.