Fostul europarlamentar Renate Weber, nominalizată pentru funcția de Avocat al poporului, anunță că a demisionat din ALDE. Ea mai scrie, într-o postare pe Facebook, că a acceptat nominalizarea pentru acestă funcție pentru că vrea să lupte în continuare „pentru apărarea drepturilor și libertăților”.

„Mă onorează nominalizarea pentru Avocatul poporului și mă bucură încrederea pe care mi-au arătat-o, încă o dată, deja foștii colegi din ALDE, pentru că am demisionat din partid odată ce am acceptat această nouă misiune”, a scris Weber.

„Este o decizie pe care am cântărit-o îndelung și pe care nu am luat-o ușor. Cel mai confortabil pentru mine acum ar fi fost să nu mă implic. Calitatea de spectator la viață cetății este cea mai ușoară dintre toate. Nu suportă responsabilități, poți foarte bine să emiți judecăți, să pui ștampile, să dai vina pe alții și tu să nu faci nimic. Eu am ales să fac. Să lupt în continuare pentru valorile în care cred, pentru apărarea drepturilor și libertăților, pentru care lupt de aproape 30 ani, fie în calitate de ONG-ist sau de om politic. Sper că audierea mea să fie convingătoare și rezultatul votului din Parlament să fie unul pozitiv”, a adăugat ea.

Liderii coaliției de guvernare s-au întâlnit, luni dimineață, pentru discuţii privind postul de Avocat al poporului, funcţie rămasă vacantă după ce mandatul lui Victor Ciorbea a expirat deja, și au propus-o pe Renate Weber pentru acest post.

„Avocatul Poporului e al celor de la ALDE”, a spus premierul Viorica Dăncilă după întâlnirea coaliţiei.

Mandatul Avocatului poporului este de 5 ani şi poate fi reînnoit o dată.

Victor Ciorbea a fost ales în această funcție în 2014.

Avocatul poporului este numit în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului.