Un bărbat în vârstă de 29 de ani din Cluj Napoca a primit amenzi în cuantum de 12.000 de lei pentru încălcarea mai multor prevederi ale Codului Rutier. În plus, clujeanul este cercetat penal şi a fost reţinut după ce a condus în repetate rânduri autovehicule fără a avea permis în acest sens, potrivit News.ro.

Bărbatul din Cluj Napoca a ajuns în arestul Poliţiei, pe bază de ordonanţă de reţinere emisă pentru 24 de ore, după ce a fost prins de poliţişti de două ori, în mai puţin de o săptămână, încălcând regulile de circulaţie şi conducând fără permis.

Astfel, în ziua de 12 mai, în jurul orei 01.20, poliţiştii Biroului Rutier au efectuat semnal regulamentare de oprire, folosind semnalele acustice şi luminoase, autoturismului la volanul căruia se afla bărbatul de 29 de ani şi care circula pe strada Sobarilor din Cluj-Napoca. Acesta nu a respectat indicaţiile poliţiştilor, continuându-şi deplasarea şi abandonând autoturismul în extravilanul localităţii Popeşti. Cercetările poliţiştilor au arătat că şoferul avea dreptul de a conduce suspendat.

Câteva zile mai târziu, în data de 19 mai, în jurul orei 06.50, clujeanul a fost depistat din nou de către poliţişti în momentul în care circula cu un motociclu pe strada Victor Babeş din Cluj-Napoca. Agenţii au constatat că acesta nu are permis de conducere corespunzător pentru categoria din care vehiculul face parte. În aceste condiţii, poliţiştii au procedat la reţinerea şoferului.

„Totodată, acesta a fost sancţionat contravenţional cu amenzi în valoare de peste 12.000 de lei, pentru încălcarea în mod repetat a mai multor reguli de circulaţie, respectiv încălcarea marcajului longitudinal continuu, neoprire la semnalul regulamentar al poliţistului, circulaţie pe sensul opus de mers, conducere agresivă, nesemnalizarea schimbării direcţiei de mers. Cercetările sunt continuate de poliţişti sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, informează Poliţia judeţeană Cluj.