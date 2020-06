Acasă este locul în care trebuie să te simți relaxat şi ocrotit de orice pericol din exterior. Însă de multe ori chiar neglijenţa ta este cea care îţi poate transforma căminul într-un loc vulnerabil. La tine acasă, tu eşti cel care face regulile! Un set minim de reguli transformat în obicei te poate feri de multe neplăceri inutile. Un furt din locuinţă nu înseamnă doar pierderea unor bunuri, ci şi pierderea liniştii propriului cămin. Iar acest aspect poate fi mai traumatizant decât pierderea bunurilor materiale. Pentru a ţine la distanţă „musafirii nepoftiţi” îţi reamintim câteva măsuri minime de protecţie a locuinţei şi a bunurilor pe care le deţii:

– Încuie uşa locuinţei chiar şi atunci când eşti acasă;

– Dacă pleci pentru mai multe zile de acasă, roagă un vecin de încredere să îţi ridice corespondenţa, inclusiv revistele cu reclame;

– Nu lăsa cheia de la intrare la îndemâna hoţilor (sub preşul de la uşă, sub un ghiveci, în cutia poştală, etc.);

– Un interfon la intrarea în bloc, folosit în mod corespunzător, poate fi un mijloc eficient de protecţie a locuinţei;

– O uşă solidă cu un sistem de închidere securizat, le dă de furcă hoţilor;

– Un sistem de supraveghere video de asemenea îi ţine departe pe hoţi;

– Atenţie la informaţiile pe care le postezi pe reţelele de socializare, acestea pot fi surse eficiente pentru hoţi;

– Fii vigilent cu persoanele care îţi bat la uşă! Bunătatea este o virtute, dar nu o transforma în prostie. Ai dreptul să soliciţi detalii, cum ar fi legitimaţii de serviciu celor care pretind că sunt de la diferite instituţii şi să nu le permiţi să intre în locuinţă celor care solicită ajutor financiar sau alte bunuri;

– Educă-ţi copilul să nu vorbească cu străinii despre locuinţa sau bunurile din aceasta, să nu deschidă uşa nimănui în lipsa ta şi să nu se trădeze atunci când sună cineva la uşă că sunt singuri acasă.

Fii mereu cu un pas înaintea infractorilor! Pentru aceasta încercă să le înţelegi psihologia, modul lor de a gândi. Este bine să ştii că, atunci când trec la acţiune, spărgătorii se află în competiţie cu timpul şi caută acele împrejurări în care pot opera într-un timp cât mai scurt. Astfel locuinţele cu măsuri vizibile de siguranţă, de cele mai multe ori, sunt evitate.

Bucură-te de liniştea căminului tău!