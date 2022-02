În această duminică, de la ora 16:00, în Baia Mare are loc Recitalul și lansarea de carte „Chipurile Umilinței” în care rapsodul maramureșean își povestește cei 68 de existență.

„Până la șapte ani, de grijă mi-o purtat străbunicul Grigore și străbunica Dochia. Apoi, mama Nastasie și tata Ion. Atâta cât o putut. De la 18 ani până la 68 de ani, m-am lăsat pe mine pentru alții. O venit vremea să mă arăt până-n capăt.

Viața mea continuă sa fie o poveste. O aventură individuală. Îmi dă posibilitatea să pot intui, să aleg, să caut. Ma însoțeste. În cazul meu, izbânda a avut avânt și înălțare. Mi-am construit o adevărată mitologie personală, am trăit prin semne și simboluri. Eu nu vreau să îmbătrânesc degeaba. De aceea nu las o zi să treacă fără să citesc o carte, fără să scriu un rând dintr-o carte, fără să horesc. Este exercițiul meu zilnic de regăsire.

Timpul s-a rostogolit, și “Chipurile Umilinței” a văzut lumina tiparului, cu ajutorul prietenului Razvan Bucuroiu. Este cartea în care mi-am deschis inima să vă arăt dumneavoastră legăturile inimii mele cu moșii, strămoșii mei, părinții și toți oamenii pe care i-am întâlnit și care au contribuit la cine sunt eu astăzi. Scriind, am văzut-o pe străbunica Dochia, l-am văzut pe străbunicul Grigore.

Vremea a trecut. Dar m-a prins și pe mine nebunia lumească. Stăpânit, cumpătat, când orgolios, când simplu, ajutat de forțe pe care ți le dă copilăria, am trăit și învins toate chipurile umilinței pe care ursitoarele nu se înduraseră să mi le ursească la naștere.

Astazi, în pragul împlinirii a 68 de ani de viața, mă văd un om plecat de la poalele munților Maramureșului, însoțit doar de glas, neobosit în urmarea adevărului, un om care a pornit pe drumul fără de capăt să caute scânteia dătătoare de adevăr. Nu întotdeauna am ales bine, nu întotdeauna am fost liber să aleg. Am încurcat drumurile, căile, cărările. Dar ca să mă pot aduna, a trebuit întâi să mă risipesc în chipuri ale umilinței. Acum știu cine sunt.

Horile mă țin azi, îmi dau putere, prin ele mă răsfăț și îmi aflu liniștea. Îmi doresc să împart cu dumneavoastră acest răsfăț mâine, la împlinirea a 68 de ani de viață. Vă aștept cu tot dragul!