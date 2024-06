Cu 24 de ani de experiență și multe proiecte realizate, primarul Viorel Pașca, se pregătește pentru o nouă competiție electorală, cea mai strânsă din ultimii ani, având 3 contracandidați, dintre care unul se apropie foarte aproape conform sondajelor existente.

Puțin activ în spațiul public, primarul Pașca totuși a acționat în campania electorală, ținând să facă anumite dezvăluiri interesante despre Ionel Todoran, candidat independent pentru primăria Suciu de Sus

„S-a spus și se adeverește în modul cel mai clar cine se ascunde în spatele candidatului la funcția de primar, Ionel Todoran, un mare securist al județului, care ar trebui să-l urmeze pe securistul general al României, generalul Coldea și acoliții lui !!!!!!!

Securistul nostru de județ este doar un lup îmbrăcat în piele de oaie ce behăie în stânga ṣi în dreapta îngrozit că nu are nicio șansă să iasă primar al comunei Suciu de Sus, el pozând precum un sfânt între oameni, dar care își pune aghiotanții, informatorii, datornicii vânduți în miliarde, cei cu care a făcut frăția în fața primăriei, oameni de joasă speță, cât și cel care a consumat în mod abuziv apa în cartofi în Suciu de Jos, zis Paven Laurențiu, băgându-i la înaintare în toate postările denigratoare, defăimătoare și calomnioase pe care le fac la adresa mea în social-media. Nu mă miră că a avut cu d-voastră, domnule Nicu Catargiu și cu zecile de subalterni, care nu dau la iveală, un astfel de comportament și o astfel de conduită profesională și social-morală, el fiind mai marele județului….

Acest candidat când a urmat școala de securiști era imperios necesar să fie un adevărat comunist și un informator desăvârșit la nivel de miliție Suciu de Sus, altfel nu putea promova examenul de intrare în școala securistă!!!! Neluțu nostru are rădăcini puternice înfipte în sistemul polițienesc al Maramureșului, astfel mulți polițiști sunt aserviți politicii lui, unii chiar au făcut și fac în continuare propagandă electorală pentru securist, putându-se vedea chiar din postarea blocării apei de către angajații primarului din Groșii Țibleșului.” – arată acesta prin intermediul unei rețele de socializare.

Nici Țura, fostul lui adversar nu a scăpat de dezvăluirile primarului aflat la cel de-al 6-lea mandat.

„În urma postărilor din spațiul public, ”domnul” Țura se vede deja vice-primar, el considerându-se o persoană distinsă, un om foarte educat, mai presus de oricine dar în cele ce urmează doresc să vă relatez anumite aspecte pe care trebuie să le cunoașteți. Acest animal politic și chiar sălbatic, are un comportament agresiv prin însăși libera profesie pe care o practică ”de bătăuș” și pe care a exersat-o și la cluburile din străinătate unde a lucrat ca portar-bodyguard. În ziua de 30 noiembrie 2019, ziua Sfântului Andrei acest individ perfid și deosebit de periculos, când eu mergeam la biserică, s-a apropiat cu JEEP-UL lui de mine, eu mergând pe partea stângă a drumului înspre biserică, începând de lângă casa parohială și până în fața dispensarului uman, mi-a adresat următoarele: “Mă ce ai cu oamenii mei, mă te gat, îți tai gâtul și te omor”, fapt pe care eu, la instalarea Consiliului Local Suciu de Sus din data de 26.10.2020 l-am relatat, în prezența consiliului local, a secretarului general al comunei și a reprezentantului Prefecturii Județului Maramureș si am jurat pe Sfânta Biblie că afirmațiile mai sus făcute de respectivul, sunt adevarate cerându-i și lui să jure pe Biblie că cele spuse de mine nu sunt adevărate, dar el a refuzat categoric acest lucru, cu un zâmbet ironic si sfidător. Ba mai mult, într-o ședință a consiliului local de anul trecut în urma unor discuții purtate despre acest incident în plin consiliu local, i-am amintit că nu a jurat și i-am cerut să zică doar: „ Așa să îmi ajute Dumnezeu familia că nu te-am amenințat cu moartea”, moment în care el a zis să nu-i ameninț familia și a sărit la mine la bătaie, moment în care m-am ridicat în picioare și i-am zis că nu îmi e frică de el sub nici un aspect. Oare un om care te amenință cu moartea, nu se poate numi un criminal cu sânge rece??? Iată cu cine a dat mâna securistul de Todoran Ionel, așadar merită să fie votați, unul primar și celălalt vice-primar. Jur în fața dumneavoastră și a bunului Dumnezeu că v-am spus purul adevăr despre tot ce s-a întâmplat. Acest personaj este unul extrem de viclean și vrea doar dezbinare în această comună, deși dorește să pară un salvator al comunei, alături de ceilalți aliați.” – a concis acesta.

Lupta pentru Suciu de Sus arată cam așa: